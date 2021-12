“Gli studenti sviluppano cattive abitudini che potrebbero causare loro dolore in seguito”.

La maggior parte delle persone trascorre più tempo davanti al proprio laptop, tablet o smartphone. Ma è più pronunciato tra gli studenti che utilizzano queste tecnologie come parte delle loro lezioni, ma anche nel tempo libero.

Recentemente, Uno studio condotto dai ricercatori della Texas A&M University (USA) era interessato alle conseguenze sulla salute dell’uso di questi strumenti. Sembra che la cattiva postura e il livello di stress dei giovani spesso causino dolori muscolari.

Per raggiungere questa conclusione, i ricercatori hanno condotto sondaggi online su 631 studenti dell’università. I giovani hanno dovuto rispondere a domande sui dispositivi che hanno usato e anche sull’atteggiamento che hanno adottato quando lo hanno fatto.

In conclusione, lo smartphone risulta essere il gadget più utilizzato dagli studenti, seguito a ruota dal laptop. In media, gli studenti intervistati hanno affermato di trascorrere più di 4 ore al giorno solo sul proprio smartphone. “Quando abbiamo iniziato questo studio alcuni anni fa, è stato perché abbiamo notato che gli studenti erano grandi utenti di smartphone”, spiegare Mark Benden, presidente del dipartimento di salute della Texas A&M University. “Oggi, i livelli di cui eravamo preoccupati tra gli studenti universitari si manifestano tra i 40 anni. E gli studenti hanno raggiunto livelli ancora più alti”.

Cosa provoca dolore?

Se passare troppo tempo davanti agli schermi è di per sé un problema, i giovani lo fanno anche in situazioni che causano loro dolore, soprattutto alla parte bassa della schiena e al collo. In virtù della loro portabilità, queste tecniche possono essere utilizzate ovunque, il che significa sul divano, sul letto… pose che non si trovano a proprio agio con nulla. Inoltre, le cattive posizioni particolarmente indicate sono: 1 grado di inclinazione sul divano (senza appoggio per la schiena) 2 gradi con la nuca troppo bassa 3 gradi piegati troppo i polsi. Sebbene ciascuna di queste situazioni sia intrinsecamente negativa, lo stress che gli studenti sperimentano aumenta il dolore, specialmente al collo e alle spalle.

Cosa fai per alleviare il dolore?

Nel nostro articolo su questo argomento, abbiamo fornito diversi suggerimenti per adottare una buona postura durante lo studio. Inoltre, è consigliabile fare pause regolari per allungare le gambe e allungare i muscoli. Secondo lo studio, passare molto tempo davanti a uno schermo senza fare una pausa contribuisce effettivamente al dolore che stai già vivendo.

Mark Bendin ha concluso: “Gli studenti stanno formando abitudini al college che hanno maggiori probabilità di persistere nell’età adulta, soprattutto se lavorano da remoto. Dobbiamo risolvere questo problema o potrebbe avere effetti negativi su un’intera generazione”.