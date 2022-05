Gli scienziati sono riusciti a far rivivere gli occhi

Hanno riportato in vita gli occhi. che esso realizzazione scientifica (Fonte 1) implementato da un team di ricercatori del John A. Moran Eye Center dell’Università dello Utah (USA). Quest’ultimo è riuscito a far rivivere i neuroni fotosensibili negli occhi del donatore di organi. Così, hanno riportato in vita quegli occhi cinque ore dopo la morte del paziente.

La squadra si è evoluta Unità di recupero dell’ossigeno I nutrienti vengono reiniettati 20 minuti dopo la morte. Utilizzando questo approccio, il team è stato in grado di recuperare uno specifico segnale elettrico osservato negli occhi viventi. Questa è la prima registrazione diondy b Fatto dalla retina centrale degli occhi umani post mortem. Un altro ricercatore nello studio ha detto: “Siamo anche stati in grado di far comunicare le cellule retiniche tra loro, come fanno in un occhio vivente. Ciò non è accaduto nella macula”.