Il primo monitor diagnostico dell’azienda con tecnologia NoirsIPS presenta una risoluzione di 8 megapixel e un rapporto di contrasto di 2000:1.

Seul, Corea del SudE 29 del 2023 /PRNewswire/ – LG Electronics (LG) ha lanciato il monitor diagnostico NoirsIPS da 31,5 pollici (modello 32HQ713D), il primo monitor medicale dell’azienda che utilizza la tecnologia NoirsIPS. Questo nuovo modello offre immagini nitide e chiare con colori vibranti e un rapporto di contrasto di 2000: 1. Il nuovo monitor diagnostico di LG offre una qualità dell’immagine costante grazie alla sua funzione di calibrazione automatica ed è facile da usare con sei comodi tasti di scelta rapida.

Con una risoluzione di 8 megapixel (3840 x 2160 pixel), il BlackIPS Diagnostic Monitor di LG fornisce il livello di risoluzione richiesto per l’imaging medico, inclusi raggi X, mammografie e tomografia computerizzata. Grazie alla modalità multi-risoluzione (8, 6 e 4 megapixel), gli utenti possono regolare la risoluzione dello schermo in base al tipo di immagine visualizzata.

Grazie alla tecnologia IPSBlack, il 32HQ713D offre una definizione dell’immagine nitida con neri profondi e un’espressione dettagliata con grigi bassi. Il monitor diagnostico LG dispone anche di un sensore di calibrazione frontale integrato che consente la calibrazione automatica per mantenere una qualità dell’immagine costante.

Inoltre, il monitor 32HQ713D ha una visualizzazione dettagliata e stati patologici. La modalità di visualizzazione dei dettagli, controllata con il mouse o la tastiera, consente di selezionare una parte specifica dell’immagine da esaminare, oscurando il resto dello schermo per evidenziare l’area di interesse. La modalità patologia offre chiarezza e risoluzione dell’immagine rispetto a un microscopio.

Il nuovo Diagnostic Monitor di LG offre una comoda esperienza utente con sei tasti di scelta rapida che rendono facile e veloce la regolazione di varie impostazioni tra cui modalità, risoluzione dello schermo e luminosità. Per maggiore praticità, il sensore di presenza spegne automaticamente lo schermo dopo cinque minuti se non viene rilevato alcun movimento. Il monitor è inoltre dotato di un supporto a un clic che semplifica l’installazione e offre praticità ergonomica con regolazioni di inclinazione, altezza e rotazione.

SilasChoi, vicepresidente e direttore della divisione delle soluzioni B2B per LG Electronics Business Solutions Company, ha affermato che il nuovo schermo diagnostico di LG fornisce l’elevato contrasto necessario per visualizzare immagini mediche nitide. Attraverso la nostra eccezionale tecnologia di visualizzazione, continueremo a fornire dispositivi di monitoraggio medico che soddisfano le esigenze uniche degli operatori sanitari.

Il 32HQ713D è ora disponibile in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sui monitor diagnostici LG, visitare www.lgdiagnostics.com lg.com/ca_fr/business.

Caratteristiche principali:

Monitor diagnostico LG (32HQ713D) Cartello tipo di piatto IP nero pollice 31,5 a notte formato immagine 16:9 Soluzione 8 megapixel (3840 x 2160) gamma di colori (tipo) sRGB (CIE nel 1931) 100% Luminos (tipico) 1000cd/m rapporto di contrasto (tipo) 2000: 1 tempo di risposta (grigio grigio) 14 ms (GG, tempo di risposta di accelerazione n

supporto) Carriere Conforme agli standard DICOM ospitare Talonage du gear Sì (applicazione software: LGPerfectLum) Modalità di presentazione Modalità multi-risoluzione (8/6/4Mpx), modalità Vue

Modalità dettagliata, tavolo luminoso, modalità patologia segnali video terminali di ingresso DisplayPort (2) È conveniente

all’utente PBP/doppio controllo Sì (2PBP) / Sì leggero ospitare Tasti di scelta rapida Sì (sei chiavi) sensore di presenza ospitare st Caratteristiche

tecniche Base regolabile Rotazione: 15° Inclinazione: 5°-15° Intervallo di altezza: 15°

* Le specifiche del prodotto possono variare in base alla regione e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni su LG Electronics Canada Inc.

LG Electronics Canada Inc. est la filiale canadese di LG Electronics Inc., an innovateur en matire of ventes world ins le domaine de la technologie et de l’electronique grand public, dont les ventes reprsentent 63miliardi di dollari americani e dont le social sige est situ Soul, en Core Da sud. LG Electronics Canada Inc. , ha sede a TorontoIn OntarioSi compone di quattro business unit: Home Appliances, Home Entertainment, Business Solutions e Air Quality Improvement Solutions. LGEelectronics Canada si impegna a fornire prodotti pluripremiati riconosciuti per il loro connubio di stile e tecnologia. Questi prodotti innovativi includono televisori, soluzioni audio, dispositivi mobili, elettrodomestici, soluzioni per il miglioramento della qualità dell’aria residenziali e commerciali, monitor, laptop e soluzioni di segnaletica digitale OLED. E affiliato un punto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito weblg.ca.

Fonte: LG Electronics Canada

