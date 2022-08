Samsung Electronics amplia la gamma TV 2022 con il lancio di Samsung OLED in Australia – Samsung UK Newsroom

Samsung amplia il suo portafoglio di home entertainment per il 2022 con Samsung OLED, completando la sua gamma AV offrendo uno schermo per ogni esperienza, passione e stile di vita.

TV OLED Samsung da 65 pollici

Samsung Electronics Australia ha ampliato la sua gamma di televisori leader di mercato con il lancio della gamma Samsung OLED, disponibile nelle dimensioni dello schermo da 55 pollici (US $ 4079) e 65 pollici (US $ 5249). I consumatori australiani possono ordinare Samsung OLED dall’8 agosto 2022.

Presentato in tutto il mondo al Consumer Electronics Show di Las Vegas all’inizio di quest’anno,

I TV OLED Samsung sono dotati di oltre 8 milioni di pixel con illuminazione automatica insieme alla tecnologia Quantum Dot in grado di fornire riflessi più luminosi e precisi e colori vivaci.

“Questa nuova linea di TV Samsung va oltre la tipica tecnologia dei pannelli per offrire esperienze di intrattenimento straordinarie con veri sub-pixel RGB e tecnologia HDR10+”, ha affermato Jeremy Senior, Vice President Consumer Electronics di Samsung Electronics Australia. “I TV OLED Samsung offrono l’incredibile qualità dell’immagine, i colori e la luminosità straordinari per cui sono noti i televisori Samsung”.

I TV OLED Samsung offrono l’esperienza smart smart TV della piattaforma Tizen con la straordinaria qualità del suono di Samsung Object Tracking Sound e Q-Symphony con Dolby Atmos, il tutto racchiuso in un design LaserSlim.

I televisori OLED Samsung completano la gamma TV Samsung leader di mercato, che include le serie di punta Neo QLED 8K e 4K del 2022, nonché la gamma TV Lifestyle di Samsung che include The Frame, The Sero, The Serif e The Terrace, proiettori, The Première e Free.

“Samsung OLED rappresenta una tecnologia TV avanzata, completando al contempo la gamma di prodotti per l’home entertainment 2022”, ha affermato Senior. “Il lancio di Samsung OLED rafforza il nostro impegno nel fornire la migliore esperienza di intrattenimento senza compromessi ai nostri clienti in Australia”.

Per ulteriori informazioni su Samsung OLED, fornitori e portafoglio TV Samsung, visitare Samsung.com.au.