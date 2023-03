In quali località puoi trovare la console di nuova generazione di Sony in stock a marzo in Belgio?

PS5: marzo sarà sinonimo di fine della carenza di scorte?

È una situazione che i fan dei videogiochi non vedevano l’ora. In seguito agli annunci fatti da Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, durante il CSE di Las Vegas secondo cui il 2023 avrebbe segnato la fine della carenza, gli occhi dei giocatori erano fissi sull’inventario del distributore PS5. Finora, è una delusione. I venditori belgi di PS5 stanno ancora lottando per procurarsi un inventario ben fornito. Tuttavia, la situazione è leggermente migliorata rispetto al 2022. Speriamo che marzo cambi la situazione. Nel frattempo, la migliore strategia per ottenere una PS5 è controllare regolarmente l’inventario dei principali rivenditori. Inoltre, iscriviti alla nostra newsletter o agli avvisi di borsa per essere il primo a saperlo. Consiglio, non cedere alla tentazione di acquistare una PS5 oltre il suo prezzo generale. Di solito ci vogliono solo settimane per poter mettere facilmente le mani su una PS5 al suo prezzo equo. Come promemoria, ilIl prezzo della PS5 con l’unità disco è di 549,99 euro. Il prezzo della sua copia digitale è di 444,99 euro.

Il 2023 sarà l’anno del cambiamento per PS5

Sony ha promesso che il 2023 sarà un anno di cambiamenti per PS5. Dovremmo finalmente vedere 30,5 milioni di console popolari arrivare sul mercato, di cui Sony ha annunciato una produzione eccezionale nel 2022. Dovrebbero arrivare sul mercato da aprile 2023. Forse è per questo che alla data possiamo dire addio alla carenza. Il 2023 è anche un anno di novità per Sony con il rilascio dei controller DualSense Edge pro e del visore per realtà virtuale PS VR2. Puoi effettivamente ottenerlo mentre aspetti la tua PS5. Fino ad allora, controlla le scorte dei principali rivenditori belgi: