Il messaggio di Messi dopo l’incoronazione in Qatar – La Nouvelle Tribune

Lionel Messi Ha usato un post che ha pubblicato sui social media per parlare dopo la serie di eventi che hanno segnato la celebrazione dell’Argentina della vittoria della Coppa del Mondo in Qatar. Ricorderemo le parole del campione del mondo che, nonostante tutto, ama ancora profondamente il suo Paese. Nella buona e nella cattiva sorte, il PSG di 30 uomini dice di amare il suo paese. ” Non cercare di capire, Argentina. Nel bene e nel male, ti amo”Leggiamo Pulce Sui social network, dopo le varie situazioni che ha dovuto affrontare l’Argentina durante il ricevimento della Nazionale.

La celebrazione è quasi peggiorata quando due tifosi sono saltati da un ponte per far atterrare l’autobus che trasportava lo staff tecnico e i giocatori. Questa situazione ha spinto le autorità a rivedere l’organizzazione che si è formata per la celebrazione. I giocatori dovevano anche intrufolarsi con un elicottero. Successivamente, nella capitale argentina sono stati osservati diversi litigi. Ricorda, i tifosi e i giocatori argentini si sono distinti con una serie di prese in giro dei giocatori francesi.

Mbappe attacca…

attaccante francese Kylian Mbappe È stato particolarmente preso di mira sia dai giocatori che dai tifosi argentini. Nelle foto postate sui social si vedono fianco a fianco Lionel Messiil miglior portiere della competizione con un manichino con la testa Kylian Mbappe. Già negli spogliatoi ha curato i giocatori argentini Eduardo Camavinga et al Kylian Mbappe da “b*te head”. È stato grazie a una diretta che l’ex attaccante argentino si è lanciato sul social network Instagram Sergio presagio. Rodrigo de Paoli Si è anche unito al ballo e si è rivolto a chiunque nel video lo interrogasse. “Chi dubita di me, lascia che mi succhi il cazzo!” “.