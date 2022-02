Rivivi l’ultimo giorno della finestra di mercato invernale

Fuori, sono state le notizie sull’FC Barcelona a sbalordire i fan. Annunciare la partenza e ovunque in Inghilterra, Ousmane Dembele Alla fine rimase in Catalogna… lì dove Pierre-Emerick Aubameyang firmerà. Stiamo ancora aspettando il trasferimento ufficiale in Gabon A partire dal blaugrana Ma su questo non ci sono dubbi. Libero da ogni contratto, l’attaccante dell’Arsenal ora può impegnarsi oltre la scadenza.

Altro club molto attivo, la Juventus lunedì ha rilasciato diversi giocatori. Lascia prima i torinesi Diane Kulusevsky e Rodrigo Bentancur Poi al Tottenham Aaron Ramsey Accanto ai Rangers. Come la vecchia signora ha accolto Denise Zakaria (Mönchengladbach), seconda recluta in inverno dopo Dusan Vlahovic.

In Inghilterra, l’Everton ha dato il gas nell’ultima giornata ufficializzando l’arrivo dell’allenatore Franco Lampardo e dal centrocampo Donnie Van de Beek. Quotidiano AlliAttesissimo dai Toffees, alla fine non è stato reso pubblico.

Nota anche le clip A partire dal Christian Eriksen (gratuito) a Brentford, A partire dal Tanguy Ndombele (Tottenham) al Lione (prestito) e Julian Alvarez Al Manchester City (rimarrà in prestito al River Plate fino a fine stagione).