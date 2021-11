Il mercato delle criptovalute esplode a oltre $ 3 trilioni

Un nuovo record per il settore.

Il mercato delle criptovalute ha superato i 3 trilioni di dollari lunedì per la prima volta nella sua storia, tra un crescente appetito per la finanza tradizionale e investitori selvaggi, a causa di aumenti sbalorditivi e preoccupazioni per l’inflazione.

Il mercato delle criptovalute era intorno alle 10:00 GMT (11:00 a Bruxelles) lunedì a $ 3,007 miliardi, secondo CoinGecko, che tiene traccia del mercato per oltre 10.000 criptovalute.

“Il mercato delle criptovalute sta crescendo a passi da gigante», spiega ad AFP Ipek Ozkardiskaya, analista di mercato presso SwissQuote.

Dalla fine di ottobre, i mercati statunitensi hanno accesso a un prodotto indice (ETF) supportato da Bitcoin, che consente agli investitori di scommettere sull’ascesa della prima criptovaluta senza lasciare Wall Street.

Inoltre, a differenza dell’euro o del dollaro, il numero di bitcoin è fissato a 21 milioni, che vengono emessi gradualmente, regola che non può essere modificata senza controllare l’intera rete decentralizzata.

Alcuni investitori ritengono che le criptovalute siano quindi un modo per proteggersi dall’aumento dell’inflazione in Europa e Nord America.

«Questa è una strategia molto rischiosa data la volatilità della criptovaluta e il fatto che il suo valore potrebbe risentire della pressione normativa o persino dei commenti sui social media.Susanna Streeter, analista di mercato di Hargreaves Lansdown, avverte in una nota.

Bitcoin (+5% a $ 66,035 intorno alle 10:10 GMT) si stava avvicinando ai massimi storici mentre Ethereum, la seconda più grande criptovaluta, ha guadagnato il 2% a $ 4,727, dopo essere salito in precedenza a un nuovo massimo di $ 4,768.

Bitcoin ed Ethereum rappresentano rispettivamente oltre il 40% e poco meno del 20% del mercato e la volatilità è ulteriormente esacerbata per le criptovalute più piccole.