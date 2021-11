Colruyt apre il suo primo supermercato belga aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno!

Grazie alla XTra Card e alla tecnologia, i clienti fanno acquisti self-service e self-pay.

Questo è il primo grande Gruppo Colruyt ad aprire questo martedì con l’apertura del suo primo negozio self-service a cui è possibile accedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La città di Gand avrà diritto a questa anteprima. , accogliendo prima questo OKay Direct, che senza dubbio si affermerà rapidamente in altre parti del paese. “Per continuare a servire i nostri clienti in modo ottimale, studiamo e sviluppiamo costantemente soluzioni innovative che garantiscano un’esperienza in negozio semplice, veloce ed efficiente”., afferma Gert Summers, direttore di OKay.

In questo moderno negozio urbano, i clienti potranno fare acquisti tutti i giorni della settimana, giorno e notte, grazie alla tecnologia sviluppata da Smart Technics, l’innovativa azienda del Gruppo Colruyt. Concretamente, il cliente arriva in negozio scansionando il codice QR della sua app o della sua Xtra card. Questo codice QR viene utilizzato anche per aprire le porte dell’armadio (raffreddamento) per rimuovere i prodotti. Tutti gli acquisti vengono registrati in base al sistema di rilevamento dei prodotti sugli scaffali. Quando il cliente chiude la porta, i prodotti che ha rimosso dagli scaffali vengono automaticamente aggiunti al carrello. Scansionando nuovamente il codice QR al momento del pagamento, viene calcolato l’importo finale e il cliente può pagare elettronicamente prima di lasciare il negozio. Questo sistema consente al cliente di effettuare i propri acquisti in completa autonomia e secondo i propri ritmi.

Lo spazio di vendita di 150 metri quadrati offre una varietà di 650 prodotti, dai marchi A e dai loro marchi come Boni e Everyday.