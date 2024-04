Ciclismo. Giro dei Paesi Baschi

Presentando la distanza più lunga in questa versione 63, in questo caso 190,9 km, la terza tappa della Giro dei Paesi Baschi Ciò consentirà alla gara di aumentare lentamente la pressione. Più difficile del giorno precedente ma meno adatto ad una grande battaglia di quella che i corridori affronteranno nella seconda parte della manifestazione, il percorso che collega Espelette ad Altasso sarà scandito da sei salite di seconda o terza categoria, l'ultima molto impegnativa , che avviene ad una ventina di chilometri dall'arrivo. Una corsa veloce in piccoli gruppi potrebbe concludere questa terza tappa, a meno che una fuga non riesca a superare il gruppo e conquistare la vittoria all'Altsasso. Per quanto riguarda la battaglia tra i candidati, dovremo sicuramente aspettare un altro giorno…

Video – Dopo Lapira a Campo les Bains, chi c'è a Tsasso?

Uno sguardo alla terza tappa del Giro dei Paesi Baschi

Espelet – Altsasso / 190,9 km (partenza effettiva ore 12:43, arrivo ore 17:30 circa)

Salite incluse

Otsondo (cima al km 8,5 / categoria 2): 8,2 km, pendenza 5,7%

Usategieta Gaina (cima al km 59,8 / Categoria II): 11,2 km con pendenza 3,2%

Oetzi (cima al km 70,1 / categoria 3): 4,7 km, pendenza 6,9%

Zuararate (cima al km 85,5 / categoria 3): 6,8 km, pendenza 3,6%

Ulaberia (cima al chilometro 154,2 / Categoria III): 1,6 km, pendenza 7,5%

Lizarrusti (cima al km 172,5 / categoria 2): 6,4 km, pendenza 4,7%

Menu iniziale

Squadra Fisma | Noleggia una bici

1 Vinggard Jonas

2 kruyswijk steven

3 Bacia Seb

4 Da Bill Lou

5 Pietra-Incontra Johannes

6 Andiamo, Ben

7 Padre Milano

Passo veloce

11 Evenepoel Remco

12 Doratori Gil

13 Knox James

14 Paese Mikel

15 LIKERV WILLIAM JR

16 Signor Pietro

17 Verfaeke Lewis

Squadra Movistar

21 arnboro alex

22 Barrentexia John

23 La formula di David

24 Sanchez Pelayo

25 Mühlberger Gregor

26 Oliveira Nelson

27 Serrano Gonzalo

Il miglior Hansgrohe

31 Roglic Primoz

32 Adriano Ruggero

33 Emanuele Buchmann

34 Hindley Jay

35 Bob nella giungla

36 Sciamano Massimiliano

37 Sobrero Mateo

EF Education-EASYPOST

41 Ouran Rigoberto

42 Cepeda Jefferson Alexander

43 Chávez Esteban

44 Vecchia regina

45 Ryan Archie

46 Shaw James

47 Biluki Markel

Arkia-B&B Hotels

51 Champsin Clemente

52 Gisbert Eli

53 Traghetto Alessandro

54 Delaplace Anthony

55 Howes Lorenz

56 Oatsan Lukash

57 Vaukeline Kevin

La squadra di Jaco Alola

61 Hamilton Lucas

62 De Brito David

63 Dunbar Eddie

64 Englehart Felix

65 Portiere Rudy

66 Jules Jensen Christopher

67 Schmid Mauro

Viaggio al Lidl

71 Skillmoz Mattia

72 Baggioli Andrea

73 Bernard Julien

74 Felino Fabio

75 Geoghegan Hart Tow

76 Libro Molema

77 Tesfatsion Natnail

Gruppo-FDJ

81 Godot Davide

82 Germani Lorenzo

83 Gregorio Romano

84 Il macellaio Quentin

85 Rochas Remy

86 Clemente Rousseau

87 Thompson-Robin

Fiducia

91 Izaguirre Ione

92 Eroe Tommaso

93 Geschke Simon

94 Izagiri Gorka

95 Lastra Jonathan

96 Oldani Stefano

97 Legno Harrison

Squadra degli Emirati Arabi Uniti

101 Ayuso Juan

102 Arita Igor

103 Pace Siord

104 Del Toro Isacco

105 McNulty Brandon

106 Marco Sol

107 Dove sei?

Il Bahrein è vittorioso

111 Bilbao Bello

112 Arashiro Yukiya

113 Arendt Nikias

114 Buitrago Santiago

115 Price-Petersen Johan

116 Sutterlin Jascha

117 Edoardo Zampanini

INTERMARCHÉ-WANTY

121 Meintjes Lewis

122 Veto brillante

123 Per Proust Alessio

124 Baco Tom

125 Colleone Kevin

126 Ruta Lorenzo

127 Tarami Reno

Squadra Astana Kazakistan

131 Battistella Samuele

132 Brusinsky Gleb

133 Chazan Igor

134 Garofoli Gianmarco

135 López Harold Martin

136 L'idea di Schelling

137 Cosmin Anton

Energia totale

141 BorgodioMatteo

142 Domani Steve

143 Dobby Fabiano

144 Gigate Giordano

145 Josium Alan

146 Grillier Fabian

147 Villermoz Alexis

Squadra DSM-FIRMENICH POSTNL

151 Barjeel Warren

152 Composta romana

153 Jig di Limrys

154 Linee Enzo

155 Solo Oscar

156 Tosfield Martin

157 Libin Emils

Granatieri di Ineos

161 Rodríguez Carlos

162 Castroviejo Jonathan

163 Monaco Omar

164 Ethan superiore

165 Kwiatkowski Michel

166 Pidcock Tom

167 Rivera Brandon

Basco-basco

171 Martin Gutzon

172 Seminario di ricerca

173 Da Vittorio

174 Berasateji Xavier

175 Giuristi Txomin

176 Foch James

177 Azbarin Enikwitz

Decathlon AG2R La Mondial

181 Gal Felice

182 Armeril Bruno

183 Bowden Alex

184 Hannin Jaco

185 Retilio Valentino

186 Toro Lapira

187 Peters Nan

Team della Cairn Pharma

191 Eribar Unai

192 Castello Pablo

193 Kobo Ivan

194 Aguirre Giovanni

195 Reteje Mikel

196 Michele Bao

197 Ruiz Ibon

Alpecin-Deconinck

201 Conci Nicola

202 Hermann Quentin

203 Jansen Jimmy

204 Holmann Gorey

205 Jason Osborne

206 Van Tricht Stan

207 Fergalito Luca

Fondo di assicurazione rurale della RGA

211 Olar Orlois

212 Berwick Sebastiano

213 López Joseba

214 Nicola Gioele

215 Bradys Edoardo

216 Silva Tommaso

217 Soraren Gurkha

Burgos-BH

221 Diaz José Manuel

222 Vittorio Angelotti

223 Vasik Karel

224 Lasciato Gesù

225 Bab Harun

226 Fagundez Eric

227 Erano aerei

Q36.5 Squadra ciclistica professionistica

231 Azbarin Xavier Mikel

232 Matteo Badilati

233 Conca Filippo

234 de la cruz davide

235 Donovan Marco

236 Hagen Carl Friedrich

237 Howson Damiano

Giro dei Paesi Baschi – classifica generale provvisoria dopo la seconda tappa