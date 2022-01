Il Manchester City crocifigge l’Arsenal a fine partita e sta già facendo una mossa per il titolo

Ci sono volute solo poche ore nel 2022 per guardare una grande partita di calcio in Premier League. Sabato pomeriggio, l’Arsenal ha accolto nel proprio giardino la capolista Manchester City nella 21a giornata della Premier League inglese. poi Ha dominato nettamente la prima stagione (1-0 per Dice), il Arsenale Alla fine si è inchinato 1-2 in faccia SitSense Demoniaco efficace, che ha beneficiato dell’esclusione Jibril Per ogni ora di gioco per fare la differenza. Grazie a questa vittoria, Il Manchester City (53 punti) è ora a 11 punti dal Chelsea, secondo classificato (42 punti)., che è ancora dietro il gioco.

Entrambe le squadre sono in gran forma il giorno dopo il capodanno. dalla parte del Arsenalee Martinelli Viene rapidamente dimostrato eseguendo mosse tecniche di alto livello incluso un grande controllo all’inizio del gioco. Anche il brasiliano è vicinissimo al primo gol del match, ma il suo connazionale Ederson Conduttanza di palla (16′). L’estremo difensore del Manchester City lotta contro i vortici Arsenale. E cosa sarebbe dovuto succedere. in mezz’ora, turnney, privo di segni, avanza e serve Saka sul perno che contemporaneamente colpisce di sinistro per ingannare Ederson (1-0, 31′). Primo gol dell’anno in Premier League inglese e sesto traguardo stagionale per il giovane inglese. Lungi dall’essere soddisfatto, Arsenale Continuano i loro sforzi per cercare di raddoppiare il punteggio. Martinelli, in buona forma, cerca con il destro la finestra opposta ma il suo tiro a giro è di poco superiore alla porta di Ederson (39). Inarrestabile a inizio pomeriggio, l’ala 20enne ha segnato la sua prima serie stellare con un’incursione personale sulla sinistra prima di bloccare spesso il suo tiro (43).

L’incontro cambierà completamente intorno all’ora di gioco. Connessione tra jaca e Bernardo Silva In area l’arbitro con l’aiuto del VAR, punta al punto di rigore per gli uomini Guardiola. Già capocannoniere contro il Leicester, Mahrez Assumiti la responsabilità e imbroglia Ramsdal (1-1, 57′). Manchester City ha pareggiato … con il suo primo tiro in porta nella partita. nel processo, La Porte Si avvicina molto all’autogol lanciando la testa al portiere ma che cosa Pulire la palla direttamente dalla linea di intervento toracica. La palla però finisce sui piedi di Martinelli che ha allentato il tiro quando doveva solo chiudere (58′). L’Arsenal ha lasciato la partita senza dubbio. Quando Ederson viene rilasciato un difensore Arsenale Gabriel si è fermato male Essa Ed è escluso (59′). Un duro colpo all’Arsenal mentre la gente del posto mette in scena una prestazione di altissimo livello. READ Un peruviano ha già visitato Anderlecht Alla fine del gioco, un lungo pallone di Kevin De Bruyne Nel rettangolo, Man City ha trovato una scappatoia grazie al centrocampista Rodri, che ha approfittato della mischia per segnare il gol della vittoria ed è un po’ fortunato (1-2, 90 + 3′). frullare per circa 60 minuti, SitSense Continuando a raggiungere l’11° successo consecutivo in Premier League e lei già brilla in classifica.

Newsletter dei Red Devils Ricevi regolarmente notizie dai nostri Red Devils!

Non apparire mai più ×