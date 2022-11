Bruxelles: due persone salvate dal canale (foto)

Una persona è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono “allarmanti”.







Coppia belga

IlIl loro portavoce, Walter Dirio, ha detto che domenica i vigili del fuoco di Bruxelles sono stati chiamati due volte per soccorrere una persona caduta nel canale. L’intervento mattutino è avvenuto vicino a Place Sainctelette. Un secondo accadde la sera vicino al Petit Château.







Intorno alle 9 del mattino, un testimone ha chiamato i servizi di emergenza per riferire di aver visto una persona nel canale. Quando sono arrivati ​​i vigili del fuoco, il chiamante non c’era più. Ma una persona era già in acqua. I sommozzatori hanno recuperato l’uomo, che indossava solo un camice da ospedale. È stato portato in ospedale in stato di ipotermia. Le circostanze della sua caduta non sono state ancora determinate.

La seconda chiamata è avvenuta intorno alle 18:00 a “qualcuno che stava annegando nel canale”, secondo l’oratore. “Quando le nostre squadre sono arrivate sul posto, la vittima galleggiava a testa in giù nell’acqua. I nostri sommozzatori hanno tirato fuori la persona dall’acqua e la rianimazione è iniziata immediatamente. Da allora, la vittima è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono molto preoccupanti .”