Manchester United-Liverpool 2-2

Prenotazioni: Fernandes (50H) e Maino (67H) Per i Red Devils // Diaz (23H) e Salah (84H) per i Reds

Tre settimane dopo un'impressionante vittoria nei quarti di finale della FA Cup diavoli Rossi (4-3 AP), il Liverpool non poteva fare di meglio che pareggiare contro il Manchester United domenica pomeriggio al termine di una partita straordinaria (2-2). Dopo aver superato gli avversari nel corso del primo tempo, gli uomini di Jurgen Klopp si sono sparati al piede con un fallo di Quansah, scatenando la gente di casa. Fortunatamente per RossiAaron Wan-Bissaka, a sua volta, ha commesso un errore nel concedere un calcio di rigore, strappando il punto al pareggio con Mohamed Salah. Il peggio è stato evitato.

Senso Unico

214H Questo storico derby inizia con ritmi frenetici: Alejandro Garnacho, messo in orbita da Bruno Fernandez, ci pensa a portare in vantaggio i suoi dall'inizio, segnando a porta vuota, ma il nazionale argentino è fermato in fuorigioco (2).H). Pochi secondi dopo, Andre Onana si distinse per una consapevolezza Processione decisiva Dopo un cross di Dominik Szoboszlai (3H). L'euforia si calma ma il Liverpool continua a rendersi pericoloso, come nel mancato recupero dell'onnipresente ungherese, dopo un cross intelligente di Andrew Robertson (18).H). Su calcio d'angolo, Luis Diaz, solo sul secondo palo, approfitta di un colpo di testa deviato di Darwin Nunez per liberare la palla. Rossi Dottor'Tiro acrobatico inarrestabile (0-1, 23H). Grande domanda in quella prima azione, impedendo al portiere mancuniano Mohamed Salah, sostituito da Diaz, di segnare il gol del break (33esimo).H) prima che l'egiziano sprecasse una nuova cartuccia (35HIl che ha fatto arrabbiare il suo allenatore Jurgen Klopp. In questo tempo, il Manchester United non ha tirato in porta un solo pallone, a fronte dei 15 tiri (di cui 4 in porta) della squadra. Rossi.

Errori decisivi di Quansah e Wan-Bissaka

Motivato ad aumentare il divario, il Liverpool ha ripreso con forza il secondo atto: dopo una nuova offerta di Robertson, Nunez ha lanciato un missile che ha terminato il suo percorso nella coscia di Harry Maguire. Mentre il dominio degli uomini di Klopp è totale, Jarel Quansah sbaglia completamente il recupero e dà a Fernandes la possibilità di brillare segnando.Un colpo sublime dal cerchio centrale che ha fatto volare Kelleher (1-1, 50H). Pietrificato dopo questo pareggio, Rossi Un passaggio molto vicino a un passaggio correttivo dopo un feroce cross del nazionale portoghese, ma fortunatamente per loro, è stato respinto dal loro portiere (54')H). La partita cambiò di nuovo quando il giovane Kobe Maino segnò con un brillante tiro di destro. (2-1, 67H). Il suo primo gol all'Old Trafford. Fortunatamente per il Liverpool, Aaron Wan-Bissaka, a sua volta, ha commesso un grave errore affrontando Harvey Elliott in entrata in area di rete. Salah calcia il rigore e ridà speranza al suo campo con un tiro completamente sbagliato di Onana (2-2, 84H). Nel finale della gara Diaz, colpito da un colpo di testa dell'ottimo Robertson, perde il match point perché non aggiusta adeguatamente il suo tentativo (90).H+4). In un certo senso, il Liverpool torna al livello della capolista Arsenal firmando il numero 8H Una partita consecutiva senza sconfitte in campionato. Con grande rammarico lo stesso.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka – McTominay, Mainu – Rashford (Anthony, 66).H), Bruno Fernandes, Garnacho (Amrabat, 79H) – Hoglund. allenatore : Erik ten Hag.

Liverpool (4-3-3) : Kelleher-Bradley (Gomez, 65H), Quansah, Van Dyck, Robertson-McAllister, Endo (Elliott, 68H), Zooboszlai (Jones, 65H) – Salah, Nunez (Steele, 68).H), Diaz. allenatore : club yourgen.

