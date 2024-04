Dove guardare dal vivo il GP di F1 dell'FC Bruges-Anderlecht, della Parigi-Roubaix e del Giappone? Sport in diretta in TV domenica 7 aprile in Belgio

10:50 Teleobiettivo TF1

13:00 Glasgow Rangers-Celtic Glasgow Undici sport 1

13:30 Al-Ittihad – Cercle Bruges Undicesimo 1

13:30 Jong Genk – SL16 FC Undicesimo 2

15:00 Monza-Napoli Undici sport 1

16:00 Ostenda-Beerschot Undicesimo 2

16:30 Manchester United-Liverpool Fu Sport Mondo 1

5:30 di pomeriggio. Wolfsburg-Mönchengladbach Undici sport 3

18:00 Cagliari-Atalanta Undici sport 1

18:30 Club Brugge-Anderlecht Undicesimo 1

18:30 Sheffield-Chelsea Fu Sport Mondo 1

19:00 Tottenham-Nottingham Vaux Sports World 2

19:00 Lega olandese Paesi Bassi 1

19:15 Westerlo – Gand Undicesimo 2

19:15 Francis Borens – Liegi Undicesimo 3

20:45 Juve-Fiorentina Undici sport 1

20:45 Nantes-Lione Undici sport 2

22:35 Studio del piede In primo piano

00:30 Partita 2 di oggi BBC1

Ciclismo

10:30 Parigi Roubaix Eurosport, Francia 3 (10:50), Tepic (13:05), Olanda 1 (13:10)

13:40 Parigi Roubaix Prima pagina, Francia 3, Eurosport, IN, Paesi Bassi 1

Tennis

13:00 ATP Montecarlo Eurosport2

16:00 ATP Marrakech (finale) Eurosport2

18:00 ATP Estoril (finale) FooSport World 2, Eurosport 2

21:00 ATP Houston (finale) Eurosport2

Giochi Sportivi

07:45 Maratona di Parigi Francia 3, Eurosport

Pallacanestro

21:30 Dallas Mavericks-Houston Rockets Undici sport 3

Formula 1

Golf

19:05 Aperto per te Texas Fosport World 3

Hockey su prato

12:20 Stella Bianca – Yukl Sport Fu Sport Mondo 1

Motocross

13:00 Sardegna GB Eurosport2

16:00 Sardegna GB Eurosport2

Sport completo

18:30 Sport 100% particella

20h10 Passo 2 Francia 3

Calcio

15:50 Coppa dei Campioni: Tolosa – Racing 92 Francia 2

Non sai mai su quale canale guarderai la gara o la partita in corso in diretta? Sei un appassionato di sport, dal calcio al basket al ciclismo? Il nostro software TV ti informa sul programma delle partite in diretta e sul canale TV su cui viene trasmesso. In questo modo non perderai nessuna trasmissione in diretta dei tuoi eventi sportivi preferiti.