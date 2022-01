Il Lille viene eliminato agli ottavi, raddoppiato da Amadou Onana, capitano belga del Diablotein.

Martedì sera, dopo gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Il LOSC, che viaggiava nel parco del Racing Club de Lens, ha bevuto la coppa alla fine dei rigori e ha giocato subito dopo 90 minuti (non dopo i tempi supplementari).

Quindi il marcatore è stato presentato con un punteggio di 2-2 e il mio successo per Lille è stato firmato Amadou Onana, broker e capitano del Diablotin belga.

Il forte centrocampista, 1m95 e solo 20 anni, ha segnato l’avversario al 28′. Onana, in campo per tutta la gara, si trova a ricevere un cross e ne approfitta per un colpo di testa all’angolo opposto alla porta. Al 33′, partito dalla propria metà campo a inizio gara, la sua corsa è stata premiata con uno spettacolo di Bamba alle spalle di una disattenta difesa di Lensoise.

Lensois ha ridotto il divario di Seiko Fofana Al 67 ° minuto Fofana L’equazione dei tempi di recupero alla fine della partita. il Mastino Incrinato durante i tiri sbagliati in porta (4-3) Jose Fonte e Renato Sanchez. Eroi della sera Fofana Ha gestito la quinta spedizione di visite qualificate alla sua squadra.

agli ottavi di finaleAffronterà il neo nominato Lincois Monaco il nostro Paese Philip Kleiman come nuovo allenatore. Ricorda che altre grandi auto continuano l’avventura, Come il Paris Saint-Germain O l’Olympique Marsiglia.