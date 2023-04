Ecco i marchi di smartphone Android più consigliati in Belgio

Per il suo studio, Kantar ha interrogato 2.500 utenti di smartphone in Belgio durante il mese di febbraio 2023. Il risultato? OnePlus è stato votato “Marchio di smartphone Android più consigliato in Belgio”. Va bene, il sondaggio era un ordine del produttore cinese.

Tuttavia è interessante soffermarsi sui risultati che offre il sondaggio: un belga su cinque (19%) ha utilizzato uno smartphone OnePlus negli ultimi cinque anni o ne possiede attualmente uno. E sulla raccomandazione dei suoi utenti si è basato il risultato dello studio: il 73% degli (ex) utenti ha consigliato il brand OnePlus ad altre persone, il 52% dei quali lo ha fatto negli ultimi 12 mesi. Nella maggior parte dei casi si tratta del rapporto qualità/prezzo.