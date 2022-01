Matthew van der Poel assente da diversi mesi? “Nelle prossime settimane non potrà allenarsi”

Dal suo ritiro durante l’Heusden Zolder Ring, i sospetti sono cresciuti solo nel campo di Mathieu van der Poel. Dopo aver abbandonato le gare di Loenhout e Hulst, dove aveva programmato di schierarsi la scorsa settimana, la stagione del ciclocross di Mathieu van der Poel potrebbe, alla fine, essere già finita.

“Matthew sta facendo esercizi per rinforzare la schiena e riposare. Ma mercoledì è impossibile essere al via della gara di Herentals”., prontamente spiegato da Adrie van der Poel al microfono di Sporza durante la rotonda di Gullegem, “jPensa persino che starà via per diversi mesi. È saggio non tornare in moto fino a quando il mal di schiena non sarà passato”.

Nelle parole del padre di Van der Poel, sembra che la stagione dell’aratura per suo figlio sia finita, non vuole ancora preoccuparsi della stagione su strada: “Fino ad aprile mancano ancora tre mesi, quindi le classiche di primavera non sono ancora in pericolo”.

Il percorso di recupero sarà però lungo per il vincitore della seconda tappa dell’ultimo Tour de France: “Nelle prossime settimane non credo che potrà allenarsi. Questa è la mia opinione personale ovviamente. Ma non ho dubbi che la squadra se la caverà con intelligenza. Dobbiamo restare calmi”.Conclusione di Adri van der Poel.