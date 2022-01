Il lancio del nuovo abbonamento è accurato

Sony ha iniziato a rimuovere tranquillamente le carte regalo PlayStation Now dai negozi. La mossa sembra la preparazione perfetta per il lancio di “Spartacus”, il nuovo presunto abbonamento.

Se i tre produttori di console ora hanno il loro hardware consolidato sul mercato, le cose si stanno muovendo dal lato dei servizi. con il Xbox Game Passe Microsoft ha iniziato a disabilitare i videogiochi Come Netflix o Spotify sono stati in grado di fare proprio questo ai loro tempi per altri settori.

Nintendo lo ha già fatto Modifica il tuo abbonamento nel 2021E il prossimo sulla lista potrebbe essere Sony. Alla fine del 2021 si è diffusa su Internet una voce su Spartacus, Nome in codice per un nuovo servizio di Sony che unisce PlayStation Plus e PS Now. Il piano sembra dare i suoi frutti.

Sony sta ritirando le carte regalo PlayStation Now

Segno di un possibile sviluppo futuro dei propri servizi, Sony ha chiesto ai commercianti britannici di ritirare le carte regalo PlayStation adesso raggi. Questo è ciò che rivela il sito Fincherbit, che indica che da venerdì 21 gennaio non saranno disponibili altre carte nel Regno Unito. Non solo, il giornalista Jason Schreyer ha confermato che lo stesso processo è iniziato negli Stati Uniti, e per lui non ci sono dubbi: si sta preparando all’arrivo di Spartacus.

È interessante notare che la Sony che tira le carte PS Now nel Regno Unito sta facendo notizia sui siti di giochi oggi, è successo qualche settimana fa negli Stati Uniti. Ma sì, questo si sta preparando per il lancio di Spartacus (aka il rinnovato PlayStation Plus), come riportato da Bloomberg all’inizio di dicembre. – Jasonschreier (@jasonschreier) 12 gennaio 2022

Alla domanda sull’argomento, Sony ha detto che si trattava solo di concentrarsi sulle carte regalo PlayStation più generiche che possono essere riscattate anche per mesi di abbonamento a PlayStation Now. La sequenza temporale sembrerebbe ancora strana se la società avesse effettivamente pianificato di introdurre una nuova offerta di abbonamento nei prossimi mesi.

Ricordiamo che il servizio Spartacus dovrebbe essere in realtà un’evoluzione di PlayStation Plus con più livelli di abbonamento. I servizi offerti da PlayStation Now dovrebbero essere incorporati in questo nuovo servizio, per semplificare la leggibilità dello spettacolo in casa Sony.

