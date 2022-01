Fortnite torna su iOS grazie a GeForce NOW; Beta disponibile a breve

Fortnite torna su iOS grazie a GeForce NOW e al browser Safari su questi dispositivi. Anche se questo non è un ritorno “ufficiale”, per un po’ sarà l’unico modo possibile per giocare a Fortnite Battle Royale su dispositivi mobili Apple, perché dopo la prova che hanno avuto con Epic Games, si stima che il gioco non lo farà tornare su App Store prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Vi abbiamo raccontato tutto ciò che è stato annunciato al riguardo proprio di seguito, ma non prima di ricordarvi che Fortnite Capitolo 3 è attualmente alla sua prima stagione di Battle Pass:

Fortnite torna su iOS grazie a GeForce NOW; Tutti i dettagli

È arrivata una nuova versione di Fortnite, con GeForce NOW; Presto disponibile su Android e iOS

Attraverso una voce sul blog ufficiale di nVidia pubblicato il 13/01/2022, l’azienda ha annunciato il rilascio di una versione beta di GeForce NOW che utilizza il browser Safari sui dispositivi mobili, sia Android che iOS. Tuttavia, poiché è del tutto possibile godersi Fortnite su Android utilizzando lo speciale client di Epic Games, la notizia qui è che Battle Royale è tornato su iOS.

C’è già una sezione sul sito nVidia per iscriversi a questa beta, che aiuterà l’azienda a testare la capacità e le prestazioni dei suoi server, nonché i nuovi controlli touch. Questa versione beta è prevista per la prossima settimana, secondo nVidia. Ciò significa che ciò che è disponibile al momento è la registrazione e non la beta stessa.

Questa versione basata su cloud di Fortnite è stata sviluppata congiuntamente da Epic Games e nVidia. nVidia aggiunge: “Sebbene i giochi per PC nella libreria GeForce NOW siano giocabili al meglio con un controller, l’introduzione dei controlli touch da parte del team di GeForce NOW offre più opzioni per i giocatori, a partire da Fortnite”.

Come abbiamo discusso, questa notizia è oggettiva perché dopo l’esito della disputa tra Epic Games e Apple e la rimozione di Fortnite dall’App Store, l’arrivo di questa versione beta rende l’unico modo possibile per giocare a Fortnite Battle Royale su dispositivo mobile. telefoni iOS.

Fonte: nVidia