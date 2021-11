Mazut e i prezzi del gas continuano a salire e non si fermeranno…

Wikipower, con sede a Liegi, che è particolarmente attiva nell’acquisto di gruppi energetici ma offre anche un confronto prezzi certificato Creg, ha pubblicato un nuovo studio sul costo delle diverse energie utilizzate per il riscaldamento. Questo tipo di studio fornisce un’immagine in un dato momento dei diversi mezzi di riscaldamento. Quest’anno è più importante come i prezzi di alcuni metodi di riscaldamento continua a volare via.

Lo sottolineiamo regolarmente qui, il gas continua a superare il suo picco. Mentre a fine ottobre 2020 una famiglia belga che si scaldava a gas aveva pagato una bolletta annuale di 910 euro, nel 2021 avrebbero dovuto ottenere 2246 euro. Non è Forse non è finita…

>> L’olio combustibile ha una diffusione terribile e Non è probabile che vada giù…

