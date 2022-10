Il grande horror per gli amanti dei giardini parigini

No, state tranquilli, Disneyland Paris non chiuderà definitivamente i battenti. Tuttavia, questo è ciò che potrebbe suggerire un video pubblicato su Tiktok e visualizzato più di due milioni di volte.

Ma non è niente. Infatti, guardando da vicino, ci rendiamo conto che qualcosa chiuderà il 7 gennaio… ma non l’intero parco. L’articolo in questione spiega: “Il campus di Disneyland Paris si prepara a un grande cambiamento, poiché una delle sedi più calde del Disney Village chiude, per lanciare un progetto di ristrutturazione completa nel cuore del Disney Village”.