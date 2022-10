Chris Jericho cura CM Punk per il cancro in AEW

Con l’imminente ritorno di Elite dal lato AEW, sembra che le lingue siano aperte sulla rissa con molti dettagli aggiuntivi rivelati.

Oggi Fightful ci dice che Chris Jericho è stato congratulato e lodato dal talento per il suo comportamento e per il modo in cui è entrata dopo questo combattimento.

Secondo diverse fonti, Chris Jericho è andato a incontrare CM Punk e gli ha detto che si trattava di un cancro nello spogliatoio di AEW e un flagello per l’azienda. Fightful specifica che le fonti non hanno trascritto la frase esatta pronunciata da CM Punk, ma che stava per dire a Chris Jericho che non era la sua cipolla e che doveva spiegarlo.

Presto, Chris Jericho è apparso alla conferenza stampa di Post All Out e in seguito ha ospitato una riunione di talenti pochi giorni dopo. Per non parlare del fatto che in seguito è stato chiamato a firmare un prolungamento del contratto con AEW che gli ha conferito più potere e responsabilità.

Fightful conclude dicendo di aver contattato Chris Jericho e AEW in merito a questa storia, ma finora non è stata fornita alcuna risposta. Nel frattempo, i parenti di CM Punk hanno confermato che questa interazione è avvenuta con Chris Jericho.

Credito immagine: AEW