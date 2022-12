Domani è nostro: perché Solene Hibbert ha sofferto durante le riprese della serata di beneficenza

Girare l’episodio finale di Tomorrow is for us, che andrà in onda lunedì 19 dicembre su TF1, è stato molto complicato per Solène Hébert. L’interprete di Victory, infatti, era malato durante una scena di ripresa molto complessa.

I nostri più grandi fan di Tomorrow stanno masticando un po’. La serie TF1 è in pausa dall’inizio della Coppa del Mondo e non riprenderà il servizio fino alla fine della Coppa del Mondo 2022, lunedì 19 dicembre. Durante l’ultima puntata, andata in onda venerdì 18 novembre, Gli spettatori hanno potuto vedere la vicinanza tra due ex, Victoire (interpretata da Solene Hébert) e Georges (interpretato da Mile El Hijjawi).. L’ufficiale e il dottore si sono detti l’un l’altro che si erano persi prima di essere interrotti da… un uomo che è crollato sul terreno dell’evento di beneficenza in cui si trovavano.

Come abbiamo imparato William è stato avvelenatoGli altri ospiti sono stati vittime del turbamento: Aurore, Manon, Chloé, Sara, François, Bart, Charlie, Sylvain, Christelle Moreno, Renaud, Marianne, Emma, ​​​​Judith, Camille, George e Victoire. Quindi il resto di questa entusiasmante trama sarà rivelato lunedì 19 dicembre alle 19:10 su TF1.

Solene Hibbert ha sofferto di mal di denti durante le riprese

Durante una recente storia su Instagram, Solène Hébert ha affermato che le riprese non sono andate come previsto, anche se non è apparso sullo schermo. In effetti, l’interprete di Victory, che ha quasi 270.000 abbonati, ha rivelato di essere stata male mentre le telecamere giravano. “Soffro in silenzio… ho provato a fotografare una bomba ma avevo mal di denti…”, ha scritto l’adorabile attrice, che in realtà aveva un grave rigonfiamento della guancia. Infine, la paura è stata più che dolorosa per Suleen Hebert, che ha potuto continuare le riprese come se nulla fosse accaduto.