La Real Sociedad elimina l’Atletico dalla Coppa del Re / Coppa del Re / Ottavi di finale / Real Sociedad – Atletico (2-0) / SOFOOT.com

Real Sociedad-Atletico Madrid 2-0

Stivali: Januzaj (33e) e Sorloth (47 .)e)

Storia della colonna.

La Real Sociedad ha battuto l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Coppa del Re ad Anoeta (2-0). Innaturalmente, Aritz Elustondo ha lanciato le ostilità semplicemente alzando la testa. In seguito, Adnan Januzaj ha tentato la fortuna in due fasi…e). Poi il posto successivo quando il belga ha ricevuto un cross di Joseba Zaldúa vittorioso (1-0, 33e). Il suo connazionale Yannick Carrasco ha risposto, ma la cifra non lo ha aiutato (15e). Lo stesso per Joao Felix, che era comunque in posizione di fuorigioco (42.).e).



Grosso errore difensivo e Alexander Sorloth ne approfitta per ingannare Jan Oblak! La Real Sociedad guida l’Atletico Madrid 2-0 in Coppa di Spagna. Guarda la fine della partita qui> https://t.co/TCrPvZk37g pic.twitter.com/cqjZCYm6V6 – Canale L’Équipe (lachineleequipe) 19 gennaio 2022

Già capocannoniere del Wanda Metropolitano questo autunnoAlexander Sorloth guidava materassi Dopo soli 63 secondi di gioco nel secondo tempo, vengo punito perdendo palla a favore di Felipe (2-0, 47e). I baschi stabiliscono il proprio ritmo e sfruttano altre occasioni con Sørloth (56 .).e) o Mikel Oyarzabal, dopo un lavoro di squadra di alto livello (64e), mentre Alex Remiro Matthews si è opposto che fosse l’unica chiara occasione per l’Atlético (79 .).e). Indifeso, il popolo di Madrid sta raccogliendo un’altra delusione dopo essere stato eliminato nelle semifinali di Supercoppa di Spagna. Nel frattempo, La Real si è unita a Maiorca, Cadice, Rayo Vallecano, Valencia e Betis nei quarti di finale.

A far cadere le maschere, anche i baschi.



La Royal Society (4-3-3): Remiro – Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Muñoz (Rico, 63e) – Merino, Guevara (Zubimendi, 78e), Silva (Rafinha, 63.)e) – Januzaj (Zobeldia, 86eSorloth (Porto 86.)e), Oyarzabal. Allenatore: Emanuele Sharif.

Atletico Madrid (4-4-2): Nuvola – Lodi (Limar, 55e), Hermoso, Felipe, Vrsaljko-Koc (Suarez, 55e), Herrera, DePaul (Serrano, 78e), Carrasco (Martin, 78e) – Felix, Corea (Kuna, 55 H). Allenatore: Diego Simeone.

QB