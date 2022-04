Josh Wander et la délégation de 777 Partners ont rencontré ce lundi les principaux responsables des services du Standard. Non sono ancora disponibili per gli elementi che devono essere utilizzati per il club liégeois d’obtenir sa license pour la saison prochaine.

Presents profit dimanche à Sclessin, où ils ont assisté à la rencontre entre le Standard et l’Union Saint-Gilloise, les dirigeants du fonds d’investissement américain 777 Partners, emmenés par Josh Wander et Andres Blazquez, onté laurés court Cité ardente pour, come prima cosa, entrare nel corso della mattina avec les responsabili de plusieurs départements du club liégeois. En guise de première price de contact, mais aussi pour donner quelques Directives quant au travail à effectuer avant la reprise officielle du matricule 16.

Mais la raison première de leur passage à Liegi était bien entendu liée au dossier de la licence, pour lequel lequel le Standard avait reçu à la mi-mars un avis favorevole mais conditionné à quelques éléments et agaranties, le uv auxiliaries propriétaire afin d’assurer la continuité du club jusqu’au 30 juin 2023. Dont la signature d’un « contratto di acquisto di azioni » (le contrat de vente qui définit les termes du transfert de propriété des actions lors de la cession d’une socialété ) par toutes les parti, il deposito dei documenti è utile per quanto riguarda la trasparenza della nuova struttura e la garanzia di un aumento del capitale di 15 milioni di euro, non un minimo di 5 milioni per l’immediato. C’est que la « scadenza » intervient ce mardi pour la rentrée du dossier actualisé à la Commission de licences, dont la décision, positive, est attendue pour le 13 avril.

Après avoir réglé ce dossier, les responsables de 777 Partners ont rejoint l’Italie pour assister, en début de soirée, au duel très important entre Hellas Vérone et Genoa, dont ils sont aussi propriétaires. Il ricordo di Liegi dans la deuxième moitié du mois d’avril, apre la «chiusura», savoir la clôture de la vente, per organizzare la conferenza stampa prima dell’annonce du rachats du organ duenter le gram club liégeois.