Amazon sta testando una nuova strategia per limitare le consegne gratuite: il cambiamento sta arrivando?

Perché per poter beneficiare della consegna gratuita ci sono due strade possibili: sottoscrivere un abbonamento Prime oppure effettuare un acquisto superiore a 25 euro. Ma il cambiamento sta arrivando. In diverse aree degli Stati Uniti selezionate casualmente, alcuni clienti hanno riscontrato che questo limite era aumentato da 25 a 35 dollari. Il termine “scoperto” non è stato scelto a caso perché ai clienti non veniva fornita alcuna informazione. Questi ultimi sono stati sorpresi anche sui social, prima che la società confermasse la notizia tramite un comunicato stampa inviato al canale televisivo CNBC. “Valutiamo continuamente le nostre offerte e apportiamo modifiche in base a queste valutazioni. I membri Prime continuano a usufruire della spedizione gratuita su oltre 300 milioni di articoli, con decine di milioni di articoli disponibili per la consegna gratuita nello stesso giorno o durante la notte.

Ad oggi questa modifica è ancora in fase di test. Ma se si rivelasse decisivo, ci sono buone probabilità che questo minimo venga applicato ovunque al di là dell’Atlantico, e quindi sul suolo europeo.

Quali sono le strategie?

Amazon sta uscendo da una situazione difficile. L’anno scorso l’azienda è stata costretta a ridurre i costi, soprattutto quelli legati agli stipendi. Risultato: 27mila persone licenziate. Nonostante ciò, nel secondo trimestre del 2023, l’azienda ha registrato un fatturato di 134,4 miliardi di dollari e un utile netto di 6,7 miliardi di dollari.

Ma sembra che la multinazionale voglia andare oltre con il suo rilancio. L’obiettivo di quest’ultima modifica alla consegna è chiaro: incoraggiare i clienti a spendere più soldi sulla piattaforma o convincerli a sottoscrivere un abbonamento Prime, che in particolare consente loro di pagare qualsiasi extra per la consegna.

Da notare che in Francia e Belgio gli abbonamenti sono aumentati lo scorso anno. È passato da 49,90 a 69,90 euro all’anno. Se non è possibile dimostrare un nesso di causa-effetto tra l’aumento dei prezzi e questa fase di sperimentazione, un’estensione di questa fase potrebbe rimpinguare le casse delle multinazionali.

Alcuni anni fa, Amazon ha effettivamente modificato l’importo minimo per la consegna gratuita. Nel 2016, è stato anche superiore all’importo attuale, passando da 35 a 49 dollari negli Stati Uniti. Ma per uno dei suoi principali concorrenti americani, Walmart, la tariffa non era elevata. Pertanto, l’azienda di Jeff Bezos è stata costretta a ritirarsi e ha ridotto il prezzo a 25 dollari.

Tuttavia, da allora Walmart ha aumentato il minimo a 35 dollari. È sufficiente per dare ad Amazon una certa libertà di sperimentare.