“Ha pagato più di 100 euro”: i consigli di questo esperto per ridurre le bollette delle telecomunicazioni

Nel 2024 i prezzi di molti abbonamenti Internet e GSM aumenteranno. Tuttavia, confrontando i prezzi è possibile risparmiare fino a 300 euro. Pochi consumatori lo fanno. Per aiutarvi, l’Istituto delle Comunicazioni ha lanciato un sito web Confronto in linea .

Stefan è anche fedele ad Ease da tre decenni. “I miei genitori lavoravano con un operatore dagli anni ’90 e non dovevo preoccuparmi troppo, andavo dallo stesso operatore.”, Egli ha detto. Questo cliente cambia fornitore e formato. Potrà navigare in Internet più velocemente e risparmiare: 300 euro all’anno. “Ha pagato più di 100 euro il suo pacchetto, e infatti accorgendosi che non utilizzava il fisso e rivolgendosi ad un altro operatore, ha risparmiato 25 euro al mese escluse le promozioni”.“, spiega Maxime Thomas, responsabile del negozio di telecomunicazioni multioperatore.

Esther e Willy scoprono il loro nuovo telefono. Per loro non si tratta di cambiare abbonamento… è lo stesso da 10 anni. “Abbiamo un ottimo servizio e non c’è motivo di cambiare.”Willy se ne accorse.

Per prendere la decisione giusta, devi confrontare. Per fare ciò, l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni lancia il proprio simulatore: Meilleurtarif.be. Ci sono fattori storici e alternativi. Abbastanza per fare scoperte. “Il triple play non è sempre più vantaggioso perché vediamo, in generale, che prendere la dimensione mobile da un altro operatore rispetto a quello da cui prendiamo gli altri componenti, è più economico”.Sviluppato da Michel van Bellingen, presidente dell’Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Un giocatore online non ha le stesse esigenze di un utente Internet che legge la propria posta elettronica. Dovresti sempre scegliere in base a te stesso. “Quello che ti consiglio è di verificare ogni anno o ogni due anni quali sono le tariffe sul mercato, anche se questo significa contattare il tuo attuale operatore e dirgli che hai visto un’altra tariffa con un altro operatore e chiedere cosa possiamo fare. E fai attenzione alle promozioni , perché le promozioni sono “Solo per un po’. E spesso, in una promozione, ci sono molti prodotti inclusi di cui poi ci dimentichiamo. Togliamoli. Alla fine, ci abituiamo a pagare un prezzo caro che non particolarmente utilizzato.”“, continua Maxime Thomas, responsabile del negozio di telecomunicazioni multioperatore.

Il cambiamento è semplice: la responsabilità della risoluzione del contratto spetta ora al prossimo operatore.