Calcio – Paris Saint-Germain

Il giocatore del Marsiglia attacca violentemente il Paris Saint-Germain!

Pubblicato il 9 maggio 2024 alle 3:45



Appassionato di sport, è cresciuto con il suono dei motori di Formula 1 e le imprese di Ronaldinho. Oggi, con un master in giornalismo sportivo, non si perde più un Gran Premio di Formula 1 o una partita del Paris Saint-Germain, che sono la sua passione e specializzazione.

Dopo l’eliminazione del Paris Saint-Germain da parte del Borussia Dortmund nella semifinale di Champions League, l’ex giocatore del Marsiglia Samir Nasri è stato estremamente duro con i parigini, ritenendo che non avessero il diritto di lasciarsi sfuggire un’opportunità del genere per unirsi alla C1. scorso.

Sogno del martedì sera Paris Saint-Germain Finisco. Di fronte a una squadra di Borussia Dortmund Tuttavia, il club della capitale non è riuscito a ribaltare la situazione al Parco dei Principi, perdendo nuovamente per un gol a zero. Samir Nasri Chi lo pensa? Paris Saint-Germain Avrebbe dovuto qualificarsi per la finale.

Nasri non è gentile con il PSG

“ Ti trovo molto gentile nell’analizzare i 180 minuti. Sinceramente non ho le parole. Non sono stati bravi, non hanno fatto la partita che dovevano, non sono stati aggressivi a livello di press. Nel gioco faceva le fusa, era molto lento nelle trasmissioni e non c’era alcun ritardo. Oggi stiamo cercando di vendere questa squadra del Dortmund come una grande squadra, ma è una squadra nella media », Stime dell’ex giocatore della NazionaleSU nel microfono Canale + Prima di aggiungere uno strato.

“Nel sorteggio tutti erano molto contenti di perdere contro il Dortmund.”