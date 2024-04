Il Genk ha un conto in sospeso con l'Anderlecht? Wouter Franken è molto chiaro nel trovare Brian Rimmer – All Football

Sabato l'Anderlecht si recherà a Genk. Entrambe le squadre sono in buona forma e la partita si preannuncia vivace.

Dopo una possibile saga di rivincita, la partita tra Genk e Anderlecht (Il primo tra le due squadre da questo numero) si preannuncia bollente. Elettrizzante anche il primo incontro tra le due squadre, con Christopher Bonsu Bah escluso e Jan Vertonghen in disaccordo con Dimitri De Conde.

È sufficiente per mettere Limburger nello spirito di vendetta? Wouter Franken Cerca di sdrammatizzare: “Questo non è un argomento da spogliatoio. Siamo passati subito ad altro. Ciò che conta è che abbiamo già giocato due buone partite contro l'Anderlecht in questa stagione, ma non lo abbiamo fatto”. Non è stato ricompensato”, ha annunciato in una conferenza stampa, in un commento riportato da Het Nieuwsblad.

L'allenatore del Racing vuole sfruttare il buon momento della sua squadra: “Diamo fiducia dopo aver ottenuto 7 su 9, che in realtà avrebbero dovuto essere 9 su 9. Giocheremo davanti allo stadio pieno, quindi aspetto dimostrarci la forza che abbiamo dimostrato nelle ultime tre partite”.

Partita di pull-out o di doppio

Vuol dire che questi gruppi si ispirano all'Anderlecht in un certo senso: “Ci sono effetti estremi, un risultato importante nel calcio, alla fine ci sono tanti punti e sono molto buoni”.

punti, Genk Nel fine settimana è esattamente sette dietro al suo avversario. La partita di sabato è l'ultima occasione per credere nel titolo? “Non penso che sia appropriato ora. Dobbiamo restare molto umili e sapere da dove veniamo. Dobbiamo continuare a lavorare duro, sfruttare il nostro slancio e dare qualcosa ai tifosi”.