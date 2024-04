Thierry Neuville ed Elfyn Evans hanno pareggiato alla fine della prima giornata del Rally di Croazia

Alla fine del primo tempo di venerdì, con un vantaggio di 8″6 su Elfyn Evans e 21″5 su Sébastien Ogier, Thierry Neuville, sfruttando appieno la sua posizione di apertura, era in una posizione ideale alla testa del Rally Croazia, e potevamo immaginare un secondo episodio altrettanto soddisfacente del primo (3 graffi in 4 speciali) per il belga, e un distacco maggiore alla fine della prima giornata.