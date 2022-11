Il Galaxy S23 può fornire chiamate satellitari, così come iPhone 14 e Huawei Mate 50

Secondo un post su Twitter di Ice Universe, Samsung si sta preparando a introdurre la funzionalità di comunicazione satellitare nei Galaxy S23 previsti all’inizio del prossimo anno.

Leaker Ice Universe ha condiviso un nuovo documento su Twitter che sembra indicare che Samsung intende introdurre Comunicazioni satellitari nell’attesissimo Galaxy S23Prossimo maggiore. Il colosso coreano dell’elettronica avrebbe stretto una collaborazione con Iridium, società che gestisce una costellazione di 66 satelliti in orbita terrestre bassa per la telefonia satellitare. A differenza di GlobalStar, un partner Apple, Questo provider di accesso fornisce una copertura quasi completa del mondo.

Samsung non è la prima azienda a offrire Internet e comunicazioni vocali via satellite. L’azienda sta seguendo le orme di Apple e degli stessi iPhone 14s È preceduto insomma da Huawei, con il Mate 50 e Mate 50 Pro. Secondo un documento condiviso da Ice Universe, le comunicazioni satellitari negli smartphone Samsung sono in corso già da due anni. Questa tecnologia impone limitazioni molto specifiche. La più grande difficoltà per il produttore è stata Design dell’antenna abbastanza piccolo da adattarsi al proprio smartphone.

Samsung offrirà comunicazioni satellitari e si unirà a Huawei, Apple e

Oltre a poter inviare SMS via satellite, il Samsung Galaxy S23 potrà utilizzare anche questo tipo di connessione. Invia immagini non troppo pesanti. In confronto, iPhone 14 e Mate 50 possono utilizzare solo il proprio collegamento satellitare per inviare messaggi di emergenza. Sebbene, secondo alcuni esperti, Visualizzare le chiamate di emergenza via satellite è un’idea pericolosaInoltre, non si può negare che questa funzione ha aiutato e salverà vite umane.

Samsung Galaxy S23 è probabilmente lo smartphone più atteso in questo momento. Anche se le informazioni non sono ancora ufficiali, sembra che siano tutti i modelli dello smartphone di fascia alta Samsung riceverà un chip Snapdragon 8 Gen 2. Ciò soddisferà gli acquirenti europei, che non erano ancora idonei per un processore Qualcomm. Oltre a esibirsi al top, quest’ultimo Dovrebbe fornire una durata della batteria eccezionale per il Galaxy S23.