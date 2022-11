Questa TV 4K da 55 pollici costa solo 849 euro per il Black Friday

I televisori Samsung sono in vendita anche per questo eccezionale periodo di Black Friday. Tocca a Samsung QE5583B approfittare dello sconto di 150€, dato che il suo prezzo è salito da 999€ a 849€ solo per pochi giorni.

in questi giorni, Ci sono molte offerte del Black Friday sui televisori 4K Per molti diametri ed etichette. Samsung non è tralasciata e ha diversi modelli che stanno approfittando degli sconti. Questo è particolarmente vero nel Samsung QE55Q83B, Chi beneficia di un fantastico sconto di 150 euro per il Black Friday.

Cos’è Samsung QE55Q83B?

Nuovo QLED: tecnologia Mini LED in stile Samsung

Risoluzione 4K

Frequenza di aggiornamento 120Hz

sistema Tizen per accedere alle sue applicazioni

Normalmente, questo televisore viene venduto a 999 euro. Ma durante il Black Friday è ridotto di 150 euro, Il che significa che abbiamo trovato il Samsung QE55Q83 a soli 849 euro sul sito della Fnac.

Samsung QE55Q83B offre un’ottima qualità dell’immagine

Prima di tutto questo Televisore Samsung Dotato di un pannello Neo QLED: cioè Tecnologia mini-LED È stato sviluppato da Samsung, con l’obiettivo di competere con l’Oled trovato in altri produttori. Mini LED ha molti vantaggi: gli schermi possono essere più sottili e il consumo energetico è ridotto. Anche l’immagine è stata migliorata, poiché si ottiene una gamma di colori più ampia e un rapporto di contrasto più elevato.

Quindi, il Samsung QE55Q83B ha uno schermo da 55 pollici (ovvero 139 cm di diagonale) con una risoluzione di 4K (UHD) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ciò ti consente di eseguire il rendering fino a 120 fotogrammi al secondo, rendendo il gioco un’esperienza Console come Xbox Series o PlayStation 5 Davvero meglio. Televisore supportato Dolly Atmos per l’audio, ma anche HDR dell’immaginecon una luminosità massima di 1500 cd/m².

Ottime funzionalità su questo TV 4K

A differenza di molti altri modelli, i televisori Samsung non includono il sistema operativo di Google, Televisore Android. Invece, abbiamo diritto Tizen, che offre un negozio meno spazioso, ma dovrebbe funzionare per te. Puoi trovare la stragrande maggioranza di Servizi VoDma anche servizi di streaming audio.

Se non abbiamo Android TV, lo facciamo ancora assistente google, per eseguire un programma sulla piattaforma, controllare oggetti ad essa collegati o richiedere assistenza. C’è anche la possibilità di usare Bixby, Voce dell’assistente dal marchio. In termini di connettività, questo dispositivo dispone di Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 5. È completo di connettività, con quattro porte HDMI 2.1, due porte USB e un’uscita audio.

Si noti che questo televisore ha una classificazione G per il suo consumo energetico, consumando 187 watt in funzione e 0,5 watt in modalità standby. Puoi montarlo a parete poiché è conforme VESA (200 x 200 mm). Potrebbe non servirti perché ha un piedino centrale, che gli permette di essere posizionato su un porta tv non molto alto, a differenza di tanti altri modelli.

