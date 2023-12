Il disprezzo di Huawei negli Stati Uniti e la minaccia alla posizione del colosso americano – La Nouvelle Tribune

Mentre molti credono che sia il gigante cinese Huawei Era sul punto di crollare a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti WashingtonDopo le accuse di spionaggio lanciate nel 2019, la realtà è completamente diversa. Infatti il ​​brand cinese ha confermato di essere passato”.“l'impatto della tempesta”.

un risultato ? Anno record 2023. In effetti, il fatturato dell'azienda è stato creato sopra 700 miliardi di yuan (circa 88,9 miliardi di euro), in crescita di circa il 9% sui primi 11 mesi dell'anno (dicembre non è finito, il mese non viene preso in considerazione).

Huawei registra vendite record

Il resto si preannuncia eccezionale per il gruppo da lui fondato e che guida Ren Zhengfei. È possibile infatti che Huawei entri in borsa nel 2024, anche se il suo fondatore ha sempre rifiutato questa idea. Ma con l’aiuto dei successi, e soprattutto nell’interesse nazionale della Cina, quest’ultima riconsidererà le sue posizioni.

Qual è il valore di mercato del colosso cinese?

È difficile dire quanto possa valere una collezione, soprattutto in questi tempi turbolenti. Tuttavia, alcuni esperti stimano, confrontando i numeri Huawei E il'melaIl valore del colosso cinese raggiungerà circa 128 miliardi di dollari. Altri lo considerano più importante. NO Guangnanex CTO di Lenovo Abbiamo già menzionato la cifra del 2019: 1.300 miliardi di dollari.

Ci sono ancora alcuni ostacoli

Non c’è dubbio, però, che sia possibile IPO di HuaweiPotrebbe capovolgere il mondo della finanza. La situazione finanziaria del gruppo è in buona forma, i progetti si susseguono (l'uscita dello smartphone Mate 60 così come la sua prima automobile). Soprattutto, il gruppo rimane leader mondiale indiscusso nelle apparecchiature 5G. Nonostante tutto, se il Gli Stati Uniti non credono che anche l'Unione Europea si ponga delle domande e recentemente è stata lanciata una richiesta per escludere le apparecchiature 5G Huawei dalle reti mobili dei 27 Stati membri.