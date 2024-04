Il digiuno intermittente può aiutare a mantenere la salute dell’intestino

Il digiuno intermittente non è una dieta come le altre. Non è nemmeno considerato così. Il digiuno intermittente può effettivamente essere adottato per tutta la vita, perché non comporta l’eliminazione degli alimenti o il conteggio delle calorie.

Ovviamente questo non ti esonera dal continuare a farlo Mangiare cibi equilibrati e vari. Anche se è meglio parlare con il medico prima di iniziare, questo modo di mangiare può essere adottato con relativa facilità.

IL Digiuno intermittenteÈ stato studiato dal 1943 e consiste nel non mangiare nulla per un determinato periodo di tempo. Esistono diverse forme di digiuno. Il più famoso di loro è 16/8. Concretamente, hai 8 ore al giorno per mangiare e 16 ore per digiunare. Durante queste 16 ore, devi continuare a farlo bere acqua. Inoltre, puoi autorizzarti a farlo TèIL Tè alle erbe E il Succo di verdura.

È utile per perdere peso, ma non solo…

Uno studio americano indica che questa pratica, oltre a contribuire alla perdita di peso, può aiutare l’organismo ad affrontare meglio questo problema Glucosio Ridurre il declino Funzione intestinale. I ricercatori hanno presentato le loro ricerche duranteSummit americano sulla fisiologia, Un evento annuale con sede in California.

Per condurre il loro studio, i ricercatori hanno utilizzato topi e li hanno separati in due gruppi. Un gruppo aveva cibo sempre a disposizione. L'altro gruppo è stato alimentato a cicli alternati, ricordando i principi del digiuno intermittente. Dopo 8 mesi, i topi alimentati in modo controllato avevano guadagnato meno peso ed erano in condizioni migliori Controllo del glucosio E uno Ridurre l'infiammazione.

Il digiuno intermittente provoca un cambiamento nel metabolismo del glucosio

Uno degli autori dello studio spiega che i benefici del digiuno intermittente non si limitano solo alla perdita di peso temporanea che genera, ma anche agli effetti a lungo termine. Il signor Vroijop, il ricercatore, spiega: “Il…Il digiuno intermittente ha portato a un cambiamento nel metabolismo del glucosio, consentendo di ridurre l’aumento di peso a lungo termine. Pertanto, perdere peso utilizzando questa dieta avrà effetti a breve termine, ma anche effetti a lungo termine sul corpo La salute del tuo corpo ».