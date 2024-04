Questo ex insegnante ritrova i suoi studenti a una festa sull'eclissi solare

Promettendo una cosa e promettendone un'altra, questo professore di New York promise ai suoi studenti nel 1978 di organizzare una festa per la prossima eclissi solare… e mantenne la sua promessa lunedì, più di 45 anni dopo.

Quando Patrick Moriarty iniziò a insegnare scienze alla fine degli anni ’70, disse ai suoi alunni della nona elementare che si sarebbero incontrati tutti durante la prossima eclissi totale a Rochester.

Ho detto ai miei studenti, lo vedete l'8 aprile 2024? cerchio [cette date]. Ha detto: “Ci incontreremo in questa data”. New York Post L'insegnante in pensione ha ora 68 anni.

Il maestro ripeté questo appello in tutte le sue classi per i successivi sedici anni. Poi, nel 2022, ha iniziato a pianificare l’evento su Facebook.

Così, lunedì quasi un centinaio dei suoi ex studenti e le loro famiglie si sono riuniti fuori dalla sua casa a Brighton per osservare il raro fenomeno. Altri residenti più lontani hanno contattato il signor Moriarty per dire quanto avrebbero voluto essere coinvolti nell'evento.

L'ex insegnante di scienze aveva pianificato tutto, compreso un karaoke per condividere informazioni sull'eclissi.

“Ho avuto l'opportunità di riconnettermi con molti dei miei studenti che hanno condiviso cose meravigliose sull'essere in classe e sull'influenza degli insegnanti. È stato un momento del tipo: 'Oh mio Dio, penso di aver fatto un buon lavoro.' “Ho avuto un impatto su questi bambini”, ha detto ai media americani.