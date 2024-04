Hanno creato un fluido “programmabile” dalle proprietà straordinarie, il metafluido!

Lo hanno sviluppato i ricercatori dell’Università di Harvard negli Stati Uniti liquidoliquido Dalle proprietà sorprendenti. Questo è un metafluido “programmabile”, che… strutturastrutturae proprietà ottiche ViscositàViscosità Può essere modificato. È anche possibile effettuare la transizione tra un fluido newtoniano e uno non newtoniano. I dettagli sono stati pubblicati sulla rivista natura.

Il metafluido contiene piccoli domini di plastica nella taglia da 50 a 500 micron e pieni di aria. Sono sospesi in un fluido incomprimibile, in questo caso l'olio di silicone. Quando il metafluido è sotto la pressione queste palline vengono compresse in mezze palline, ad es lenticchie. Quando la pressione ritorna normale, ritornano alla loro forma iniziale.

Sistema idraulico intelligente

Questo cambiamento nella forma delle microsfere modifica le proprietà del metafluido. Quando è sferico, devia una luce il che rende il liquido opaco. Quindi si comporta come un fluido newtoniano. Sotto l'influenza della pressione assumono la forma di microlenti e producono fluido metafluorescente trasparente. Questo diventa un fluido non newtoniano. Ciò consentirebbe, ad esempio, di creare inchiostri elettronici che cambiano colore sotto l'influenza della pressione.

I ricercatori hanno testato il superfluido come alternativa al fluido idraulico su una frizione robotica. Per raccogliere una bottiglia di vetro, un uovo o un frutto è necessario un sistema idraulico convenzionale con sensori per evitare di schiacciarli. Con metafluidico, la forza della presa varia con la pressione, creando un robot intelligente senza aggiungere sensori.

I ricercatori sottolineano che questo metafluido potrebbe contenere un gran numero di applicazioni e poi intendono studiarne le proprietà acustiche e termodinamica.