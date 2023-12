Il dibattito sui combustibili fossili accende la politica e riporta alla luce la vecchia faida tra David Clarenvale e Zakia Khattabi

Fino a poco tempo fa, queste differenze potevano essere lette implicitamente nelle interviste con i Blues e i Greens, dove ciascuno accusava l’altro a bassa voce di andare nella direzione sbagliata sulla strategia ambientale. Ma ultimamente è questo l’approccio adottato in campagna elettorale? – I filtri sembrano essere attivi. “NOAbbiamo un incontro regolare con David Clarenvale. Ci ha catturato Rajai Mawan, copresidente di Ecolo, all’inizio di dicembre.

Domenica un nuovo episodio di confronto. “Contrariamente a quanto annunciato dal ministro Al Khattab senza l’approvazione del governo di Dubai, il governo non metterà fine alle politiche di sostegno ai combustibili fossili”.ha twittato il vice primo ministro liberale, riferendosi al lavoro diplomatico del ministro alla COP 28.

A nome del Belgio, Zakia Khattabi si è unito a una coalizione alla COP 28 che chiede la fine dei sussidi ai combustibili fossili. Secondo il suo ufficio, l’importo dei “sovvenzioni” per i combustibili fossili in Belgio nel 2020 è stato stimato a circa 13 miliardi di euro, per lo più agevolazioni fiscali e riduzioni delle accise o delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. Ecolo precisa che il bando richiede espressamente un inventario, “Cosa sta facendo concretamente il governo federale?.

Viene preso in considerazione il ministro M.R Le dichiarazioni del ministro Ekulu contraddicono l’accordo del governo e sono problematiche in più di un modo.

Cast David Clarenvale,Fermare questo sussidio sarebbe come fermare la tariffa sociale per centinaia di migliaia di belgi, eliminare le auto aziendali (comprese quelle elettriche) e gli stipendi che rappresentano, e fermare il diesel professionale per migliaia di creatori di posti di lavoro.. Promette di fare tutto ciò che è in suo potere per bloccare le proposte del suo partner di coalizione.

“Puoi contare sulla mia determinazione per questo [que les déclarations de Zakia Khattabi] Ciò resta lettera morta e, d’altra parte, continua la scelta del governo su clima ed energia, soprattutto per quanto riguarda l’espansione del nucleare. Biévrois manda.

Non sorprende che una serie di rappresentanti di Ecolo si siano fatti avanti per descrivere queste dichiarazioni come scettici anti-scientifici e anti-climatici. Alain Maron, ministro del clima a Bruxelles, si è concesso un gioco di parole: “Maestro, questa punta (del) fossile…”