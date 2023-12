Aerei da combattimento belgi: quali sono i vantaggi economici?

Il primo F-35 ordinato dal Belgio è stato presentato e ricevuto domenica dai più alti rappresentanti militari e politici nello stabilimento statunitense Lockheed Martin in Texas. Tuttavia, questo aereo non volerà in Belgio prima del 2025 perché il piano di consegna è in ritardo. Dobbiamo ancora concederci del tempo per migliorare il software di bordo, certificare il dispositivo e formare i piloti belgi negli Stati Uniti. Sono stati ordinati in totale 34 dispositivi.

Il costo totale per l’acquisto di questi aerei da caccia di quinta generazione: poco più di 4 miliardi di euro, compresi costi di manutenzione, personale, simulatori di volo e armamenti. Quindi l’investimento iniziale è 4,8 miliardi di euro.

Due miliardi di benefici economici, con posti di lavoro in arrivo

Poco prima della presentazione dell’apparecchio, domenica, le aziende belghe hanno annunciato la firma di importanti contratti con il produttore americano Lockheed Martin.

Booster Safran AeroL’azienda vallone ha firmato un accordo precontrattuale del valore di 700 milioni di euro per la produzione di parti strutturali del motore. Questo contratto, non ancora confermato, dovrebbe creare un centinaio di posti di lavoro aggiuntivi nella zona di Herstal.

BMTazienda delle Fiandre Occidentali, vicino a Bruges, che produce ingranaggi che verranno utilizzati nei motori Safran, ha firmato un contratto del valore di 300 milioni di euro.

IL SabaÈ stato raggiunto un accordo preventivo, siglato lo scorso giugno al Paris Air Show, e corrisponde a circa 500 milioni di euro per le coperture alari degli aerei.

Sii fulmineoAsco Industries, che riunisce Asco Industries, Sabca e Sonaca Group, ha firmato un contratto 400 milioni di euro per produrre aerei di coda orizzontali. Queste sono le superfici fisse o mobili della coda dell’aereo.

Finalmente, Solvay Oppure Moscrono Veronil Ha inoltre firmato contratti e beneficerà dei vantaggi economici derivanti dall’acquisto da parte del Belgio di questi 34 aerei F-35.