Il Dépistafest, ovvero come celebrare la propria salute sessuale con l’esame

MONTREAL – Vale la pena celebrare la cura della propria salute sessuale; In quest’ottica si sta svolgendo in questi giorni il secondo Dépistafest, un’iniziativa di Club Sexu che mira ad avviare un dialogo con i giovani sulla prevenzione e lo screening delle infezioni sessualmente trasmissibili o del sangue (STBBI). Entro il 16 giugno, l’organizzazione spera di convincere più di 1.000 persone in tutta la provincia a sottoporsi al test.

Nato durante la pandemia, Dépistafest vuole mitigare il suo impatto sui servizi di salute sessuale. Club Sexu riferisce che quasi la metà (44%) dei fornitori di prevenzione, screening e trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili ha dovuto ridurre i propri servizi dal 2020.

Inoltre, le restrizioni sanitarie e la mobilitazione degli operatori sanitari per affrontare il coronavirus hanno limitato l’accesso ai servizi.

Inoltre, Morag Bosom, ricercatore e designer di contenuti sessuali presso Club Sexu, Canada, indica un improvviso aumento di alcuni dispositivi STBBI nell’ultimo decennio.

“L’ITSS è certamente tra noi, ma è meno rilevato di quanto vorremmo, osserva. Il più delle volte sono asintomatici, quindi non possono essere curati. Tuttavia, in alcuni casi, esistono trattamenti o terapie che riducono i sintomi, per non parlare dei rischi di trasmissione e delle complicanze. È importante che ne parliamo”.

L’idea di promuovere lo screening in modo “divertente e disinibito” e presentare informazioni su STBBI in tono festoso mira a rompere i tabù che circondano la salute sessuale. “Perché non celebrare il fatto di andare a un test di screening, per confermare che stiamo facendo qualcosa per prenderci cura di noi stessi?” chiede la signora Bosom Per normalizzare la pratica, invitiamo le persone ad andarci con un partner o con gli amici.

Bosom afferma che lo screening STBBI non è difficile e dovrebbe essere eseguito una volta, se non annualmente. Come suggerisce il nome, queste malattie possono infatti essere trasmesse in vari modi, a volte insidiosi.

“ITSS non è selettivo, ama tutti! Il Finder viene avviato. Puoi contrarli attraverso varie attività sessuali e i preservativi non sono efficaci al 100% nel prevenirli. Può anche essere infettato attraverso aghi non sterilizzati, non solo attraverso l’uso di droghe, ma anche attraverso tatuaggi o piercing.

Obiettivo: 1.000 visualizzazioni

Quest’anno, Club Sexu spera di convincere 1.000 persone a sottoporsi a un test di screening in una clinica o con uno dei numerosi partner di Dépistafest.

Come avvenuto nel 2021 e nel 2022, le squadre incontreranno i giovani sul campo per incoraggiarli a sostenere il test.

“I giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono i più a rischio di contrarre STBBI senza saperlo”, osserva Bosom. È anche una generazione che non ha necessariamente avuto accesso all’educazione sessuale. Li invitiamo a fissare un esame e poi registrati sulla nostra piattaforma quando hanno finito.

Nel 2021, quando Dépistafest era un progetto pilota, circa 1.300 persone hanno programmato un test di screening come parte della campagna. Poi ho viaggiato in tre città: Montreal, Sherbrooke e Gatineau. I 35 volontari che hanno aderito all’iniziativa hanno incontrato negli orti 1.400 giovani.

Entro il 16 giugno, i rappresentanti del Dépistafest saranno visibili negli Outaouais, nei Laurentiani e sull’isola di Montreal. Il 15 giugno si terrà una cerimonia di chiusura.

———

Questo post è stato prodotto con l’assistenza finanziaria di Meta Exchange e The Canadian Press for News.