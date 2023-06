Una soluzione alla disidratazione?

Inizia la siccità in Europa. Di fronte a questa interruzione, molti paesi stanno investendo nella desalinizzazione dell’acqua di mare e dell’acqua salmastra (meno salata). È il caso dell’Italia, del Marocco o anche della Spagna, che conta più di 360 impianti di desalinizzazione, tra cui il più grande d’Europa per l’approvvigionamento urbano, a sud di Barcellona. Londra si rifornisce anche in parte di acqua potabile grazie all’acqua salmastra prelevata dal fiume Tamigi. Negli ultimi vent’anni, la capacità di produzione di acqua dissalata è quintuplicata.

Tuttavia, la stragrande maggioranza degli impianti di desalinizzazione funziona con combustibili fossili, producendo gas serra e contribuendo al riscaldamento globale.

Questa pratica dovrebbe essere generalizzata? È una buona soluzione per rispondere alla siccità attuale e futura? Qual è un “buon uso” di queste tecnologie?

In questa puntata del podcast “L’Heure du Monde”E Martin Valo, giornalista del Planet Service mond Responsabile delle questioni relative all’acqua, valutando i vantaggi e gli svantaggi delle tecnologie di desalinizzazione.

Un episodio di Adele Ponticelli. Produzione e musiche originali: Amandine Robillard (con Epidemic Sound). Presentazione e caporedattore: Jean-Guillaume Santi. In questo episodio: Estratti dalla clip della campagna dell’aprile 1974 (INA) di Rene Dumont; estratto da Mystic Star (Le avventure di Tintin) ; Estratti da TF1, RMC e BFM.

