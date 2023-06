‘Cold cases’, quei casi irrisolti che potrebbero riaffiorare grazie ai progressi della scienza forense – rts.ch

I progressi della scienza forense stanno sempre più aiutando la polizia a chiarire casi irrisolti, “casi congelati”. Così, un omicidio commesso a Biel nel 1999 ha trovato chiusura martedì grazie a un campione di Dna raccolto nel 2015.

Il 25 giugno 1999, quattro criminali mascherati presero in ostaggio una coppia sposata e il loro figlio quattordicenne. Intorno a mezzanotte, i due maggiori, di 22 e 23 anni, sono stati uccisi mentre tornavano a casa. Il 22enne è stato ucciso. Sospese dal 2001, le indagini sono state riaperte nel 2015. Tracce di DNA rinvenute dopo una presunta rapina in un chiosco hanno rivelato una corrispondenza con il DNA del sospettato di questo omicidio.

Quel caso ha trovato conclusione martedì presso il tribunale regionale di Peel. Il sospettato, un uomo di 65 anni, è stato condannato a 18 anni e 3 mesi di reclusione per omicidio di primo grado e tentato omicidio. Il tribunale regionale ha ritenuto che questo cittadino della Macedonia settentrionale fosse effettivamente coinvolto in questo omicidio.

La Svizzera non è però un paese di grandi grandinate, come ce lo immaginiamo, per via dei casi famosi che hanno affascinato i media e l’opinione pubblica: le storie dei serial killer negli Stati Uniti, la scomparsa del piccolo Gregory nel 1984 in Francia o il caso Chevalin, un triplice omicidio avvenuto nei pressi del lago di Annecy nel 2012.

In Svizzera vengono commessi meno di 50 omicidi all’anno e quasi il 100% dei casi viene risolto, mentre in Europa il tasso di risoluzione scende al 60%. Una differenza che può essere spiegata molto semplicemente: in Svizzera gli omicidi vengono commessi principalmente all’interno della famiglia, il che rende più facile la risoluzione del caso.

Sviluppo tecnologico…

Tuttavia, i casi freddi non riguardano solo l’omicidio: anche i casi di stupro, rapina o incendio doloso possono appartenere alla categoria dei casi irrisolti. E il progresso rende ogni giorno possibile chiudere i casi una volta per tutte.

Il primo utilizzo del DNA a fini criminali risale al 1986. Mentre all’epoca per ottenere un risultato era necessaria una grande quantità di materiale biologico, oggi le tecniche consentono di analizzare minuscole quantità di DNA, anche di una singola cellula della pelle, in Per poterlo fare Dall’estrazione di un profilo del DNA e del cosiddetto DNA di contatto, che consente di decidere se qualcuno ha maneggiato qualcosa, ha spiegato Julia Sinaglia, dottoranda presso la Facoltà di scienze forensi dell’Università di Losanna.

Un altro progresso interessante: migliorare i sistemi di confronto del tracciamento automatico, ad esempio le impronte digitali. Gli algoritmi sono sempre più efficienti e gli strumenti più potenti per trovare la corrispondenza.

…e legislativo

Ci sono anche sviluppi legislativi. Pertanto, la nuova legge sul DNA consentirà di utilizzare la fenotipizzazione e altre tecniche, ha osservato Simon Baechler, commissario della polizia di Neuchâtel e presidente della Conferenza svizzera dei capi della polizia scientifica.

Con la fenotipizzazione, “l’idea è di analizzare il DNA non per identificare la fonte avendo una corrispondenza in un database di riferimento con tutti i sospetti e i criminali, ma piuttosto per scoprire la fonte della traccia, ad esempio colore degli occhi, capelli, età o origine geografica. Questo può fare possibili progressi nelle indagini”, ha detto.

Un altro strumento atteso entro il 2026 in Svizzera: il confronto di immagini di volti che consentirà di sfruttare estratti dai video di sorveglianza.

Anche gli avvocati sono interessati

Guglielmo Palumbo, avvocato e presidente del Projet Innocence Suisse, ha sottolineato che i progressi della scienza interessano anche gli avvocati.

“Quando si ha a che fare con un caso, in particolare un cold case, si comincia col chiedersi se la scienza forense abbia un peso definito. In tal caso, bisognerà verificare se la scienza forense in questione si è sviluppata ed esaminare se questi gli sviluppi consentono di mettere in discussione la validità o meno della condanna del nostro cliente. Ciò può costituire una base per la revisione per stabilire l’innocenza della persona condannata ingiustamente.

Quindi questi sviluppi tecnologici vengono utilizzati anche per scagionare le persone, come consentito dall’arrivo delle prove del DNA negli anni ’90 negli Stati Uniti, soprattutto nei casi di natura sessuale.

Deborah Suhlbank / Lan