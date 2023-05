Un mostro invisibile in fuga: il mistero del buco nero fuggitivo è finalmente risolto

L’8 aprile, L’Indépendant riferì quella che poteva essere considerata una scoperta importante che aveva fatto. NASA : Buco nero “fuga”Pesa 20 milioni di soli, ed è così veloce che può coprire la distanza della Terra e della Luna (384.400 km) in soli 14 minuti. fenomeno chiamato “Una bestia invisibile in libertà”.

Leggi anche:

Un “mostro invisibile in libertà”: la Nasa lancia l’allarme dopo aver scoperto un buco nero “in fuga” in grado di percorrere la distanza della Terra e della Luna in 14 minuti

Il buco nero che in realtà sarebbe una sorta di combinazione di tre buchi neri. Un gruppo così veloce e stravagante che invece di ingoiare stelle, ne crea una scia enorme.

“Danno”

Tuttavia, dopo alcune settimane, Gli scienziati spagnoli hanno rivelato la verità su questo fenomeno. I ricercatori dell’Istituto di astrofisica delle Isole Canarie (IAC) credono effettivamente che sia un tipo “una galassia senza un rigonfiamento ai margini”. che manca di stelle al centro.

“I movimenti, le dimensioni e la quantità delle stelle corrispondono a ciò che è stato visto nelle galassie locali dell’universo”.ha detto l’autore principale Jorge Sánchez-Almeida in una dichiarazione Posta di New York. “È un sollievo che abbiamo trovato una soluzione a questo mistero, il nuovo scenario proposto è molto più semplice. In un certo senso, è anche un peccato, perché ci aspetteremmo l’esistenza di buchi neri fuori controllo, e quello sarebbe stato il primo da osservare”..