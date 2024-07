Kevin De Bruyne torna pubblicamente sulla sua forte decisione dopo Ucraina-Belgio: “Ci sono cose che non posso accettare” – Tout le Football

Sabato abbiamo avuto l’opportunità di chiacchierare a lungo con Kevin De Bruyne, allo Chateau Monrebus dove risiedono i Devils. Il capitano era molto sorridente e non evitava alcun argomento. La conversazione si è rapidamente spostata sul suo gesto forte dopo Ucraina e Belgio.

Kevin, questa situazione ti ha dato fastidio personalmente?

“No, non ero molto turbato. Non mi preoccupo per cose del genere. Sono momenti che capitano nella vita. Sicuramente non è stato divertente, ma penso che valga per entrambe le parti. Una volta che è successo, per me era finita anche quella.”

Con tutte le informazioni che hai adesso… avresti agito allo stesso modo?

“Sì, questa era la mia onesta opinione. Avrei reagito allo stesso modo. Ho visto e sentito cose con cui non ero d’accordo. E ho avuto una reazione. Le persone potrebbero non essere in disaccordo con quella reazione e per me va bene. Alcune persone può essere d’accordo.” Con me, sai, non mi preoccupo troppo, non puoi accontentare tutti.

Non trovi strano che l’umore cambi così velocemente? Prima della partita tutta la squadra stava ancora ricevendo una standing ovation, e anche tu.

“Sì, ma non credo che fosse diretto contro di me personalmente. Penso che fosse per il gruppo. E poiché era per il gruppo, ho preso quella decisione. Ed è stata unanime.”

“Sapete, accettiamo che ci siano critiche. Sappiamo anche che avremmo potuto giocare una partita migliore. Ma c’è differenza tra criticare e fare gesti inappropriati. Se fai questi gesti per strada, non saranno accettati .” E penso che anche alcune persone lo capiranno, ma in gran parte.

Quindi, in effetti, non hai reagito a quei fischi e fischi?

“No, assolutamente no. I fischi, posso conviverci. Sono un calciatore professionista, ho già passato di peggio. Altre cose non posso accettarle. Capisco che tutti volessero essere primi”. .” “Anche io, più di ogni altra cosa, ma non bastava.”

“Posso dire che ho dato il massimo per vincere questa partita. È il mio lavoro. Non posso garantire che vinceremo ogni partita. Quello che posso garantire è che darò sempre il massimo. A volte funziona, a volte funziona fuori.” R.”

Come ha accolto Romelu i fischi nei suoi confronti quando è stato sostituito?

“Non ne ho ancora parlato con Romelu. Non l’ho sentito durante la partita, quindi non posso dire nulla al riguardo, ho appena visto la reazione di Jan quando è andato dai tifosi , e non ho sentito nemmeno i fischi durante le curve.

Pensi che le cose miglioreranno per la Francia?

“Non ho l’impressione che dica che sia un problema da una parte e dall’altra. Sento che tutte le persone al mondo sono per donare e scrivere per ricevere questo match. Non so cosa dire” in questo argomento.”

Una cosa del genere ti ferirebbe personalmente?

“No, non sono così. Non ce l’ho in me.”

Sai cosa pensiamo a volte? Forse presto vorrai dire “Non ne ho più bisogno, rimango con mia moglie e i miei figli”…

“Sarò sincero. Con tutte queste partite sarebbe bello avere dai 7 ai 10 giorni liberi in questi periodi di partite internazionali, ma dico questo: finché mi sentirò bene sarò sempre pronto Qui, ma sai, non l’ho fatto, mi restano solo 10 anni, però ho già saltato molte partite con la Nazionale a causa di infortuni, e sicuramente voglio giocarne di più, e non lo farò. sto pensando di fermarmi.”