Il cliente Colruyt urla: “Un po’ come aggiungere costi nascosti”

Pubblicato il 27 ottobre 2022 alle 15:33 Tempo di lettura: 3 minuti



emir, un appassionato utente del servizio Collect & Go di Colruyt, ha scoperto una differenza significativa tra i prezzi dei prodotti nei negozi e quelli praticati dalla piattaforma. secondo Informazioni RTLIn totale, questa differenza di importo aumenta a quasi 100 euro. Come si spiega questa contraddizione?







Tra la sua numerosa famiglia, il costo della vita e l’inflazione, il suo negozio Colruyt è emerso come il marchio dal prezzo più interessante. Amir dice: “Faccio acquisti principalmente lì perché Colruyt ha una reputazione per i prezzi interessanti. Quando fai shopping due volte al mese per una famiglia di cinque persone, inevitabilmente aumenta. Anche la possibilità di acquistare online era una preoccupazione per il papà”.

Solo che Amir ha avuto una brutta sorpresa guardando da vicino le sue ricevute. Confrontando il prezzo dei generi alimentari nei negozi e nei negozi di alimentari online, è rimasto sbalordito dalla differenza di quantità. Senza tenere conto dei costi di consegna, si è detto sorpreso di scoprire che a parità di gare, i suoi totali di gara erano sempre più alti quando messi insieme da Collect & Go.

La sua curiosità spinge ancora di più ad arrivare alla nota amara che i prezzi differiscono anche se confrontati nei negozi o sul sito web. “In negozio ho notato che alcuni prodotti costano circa 30 centesimi in meno rispetto a quelli online. Potrebbe non essere molto, ma è molto in termini di numero totale di gare. Il problema è che non lo hanno indicato chiaramente. “

La direzione di Colruyt ha reagito e non è rimasta sorpresa. Ovviamente i prezzi online e in negozio verranno confrontati con i rivenditori idonei della zona. Colruyt afferma quindi di offrire il miglior prezzo, in base a motivi competitivi e all’importanza dei prodotti. Quindi i prezzi della piattaforma possono essere paragonati, ad esempio, a Drive Carrefour.

In altre parole, la riduzione di prezzo in un punto vendita Colruyt non si applica automaticamente al punto di ritiro Collect&Go ad esso annesso perché il confronto dei prezzi avviene su due basi diverse (online o in-store), viceversa, infatti, in generale, il 60% dei prodotti disponibili presso Colruyt o Collect & Go ha lo stesso prezzo. Il resto dipenderà dalle promozioni online e in negozio in corso con i nostri concorrenti”, spiega Colruyt.

Quindi i prezzi possono variare, sia in negozio che online. A volte può essere più alto online, a volte nei negozi.

Ad ogni modo, è stata una completa sorpresa per Amir che si rammarica che i negozi non ne abbiano comunicato ulteriormente. Dice che continua a utilizzare il servizio, ma ne ha ridotto l’uso in casi di estrema emergenza.