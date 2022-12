I “contatori intelligenti” vengono installati poco a poco nel Paese, possiamo opporci?

Dobbiamo accettare questo cambio di banco?

Secondo CWaPE (Commissione vallone per l’energia), “Non è possibile opporsi all’installazione dello smart meter, né chiederne la rimozione se non per le persone sensibili all’energia elettrica.“

Non è richiesto alcun documento medico per certificare la tua sensibilità elettrica. La sua dichiarazione è sufficiente.

Tuttavia, in alcuni casi, anche per le persone sensibili all’elettricità, il fornitore non ha altra scelta che installare un contatore intelligente, perché non ha più un contatore meccanico, ad esempio. In questo caso, il cliente ha il diritto di rifiutare la funzione di comunicazione e il fornitore sarà obbligato a disattivare la funzione. Secondo le informazioni ottenute dall’ufficio del ministro vallone dell’Energia, Ogni cliente ha il diritto di rifiutare questa funzione di chiamata, comprese le persone non sensibili all’elettricità.

Viene analizzata anche una decisione del governo in modo che il cliente possa disconnettere questa funzione di comunicazione quando lo desidera.

