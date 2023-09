Il cinquantesimo compleanno del principe Daniele di Svezia

Il 15 settembre 1973 morì all’età di 90 anni il re Gustavo VI Adolfo di Svezia. Gli successe il nipote, Carlo XVI Gustavo. Lo stesso giorno, nella città svedese di Orebro, è nato Daniel Westling, che nel 2010 è diventato genero dell’attuale re di Svezia. Per un cenno alla storia, questo è sicuramente quello giusto!

Il 15 settembre la famiglia reale celebrerà il giubileo del re Carlo Gustavo. La corte ha affermato che il cinquantesimo compleanno del principe Daniel sarà celebrato in un altro momento. Uno sguardo al viaggio di questo giovane che sposò la principessa ereditaria Vittoria e che dovette adattarsi allo stampo reale.

I genitori di Daniel Westling (una coppia che ha sempre avuto in grande stima fin dal matrimonio del figlio) sono dipendenti pubblici comunali e impiegati delle poste. È cresciuto a Ockelbo, nella contea di Gävleborg. Al liceo era considerato uno studente medio, ma eccelleva negli sport, tra cui hockey su ghiaccio, calcio, basket e motocross.

Non riuscì ad essere accettato all’università e poi fece il servizio militare prima di frequentare la scuola superiore di ginnastica a Lesved. Nel 1999 si è associato alla prestigiosa società sportiva Regeringsgatan di Stoccolma. La principessa Madeleine di Svezia, la figlia più giovane della famiglia reale, posa con le sue amiche. Nel 2001, ha chiesto a sua sorella Victoria, che era anoressica e stava attraversando una dolorosa separazione dal suo ragazzo, Daniel Collaert, di unirsi al club.

corte esitante

È così che Daniel Westling, un allenatore, incontra la principessa e si occupa del suo programma sportivo. Nel maggio 2002, The Swedish Journal Esprimere Rivela la relazione romantica della principessa. La vita del giovane viene esaminata da tutti i lati. E subito non si nascondeva la mancanza di entusiasmo tra i presenti a corte riguardo al profilo dell’amica della principessa Vittoria. Ma questo regge. Appare accanto a Daniel nel 2003 al matrimonio di un amico.

Gli articoli di giornale non sono certo un complimento a Daniel Westling. Si notano le sue umili origini, è considerato un parvenu, e si afferma che non abbia minime nozioni di cultura generale, non sia in grado di sostenere una conversazione in società, nemmeno una adeguata padronanza della lingua inglese.

E anche se non dice mai nulla, secondo la stampa, Daniel Westling non piace affatto alla coppia reale, a differenza dell’avvocato Jonas Bergstrom, che ha una relazione romantica con la principessa Madeleine.

‘Tradimento’: Victoria e Daniel dalla Svezia reagiscono pubblicamente alle voci sul divorzio

Nel frattempo Daniel Westling ha assunto la presidenza della società che gestisce tre centri fitness a Stoccolma. Indossa spesso pantaloni da jogging e anche la sua mancanza di stile viene derisa. Nel 2008, la principessa ereditaria ha fatto un ulteriore passo avanti invitando Daniel a partecipare a una festa di Natale organizzata per celebrare il 40° compleanno di suo cugino, il principe ereditario Frederik di Danimarca.

Il fidanzamento è stato finalmente annunciato solo nel febbraio 2009. Victoria irradiava felicità. Non sappiamo se questa scelta piacerà o meno al Re e alla Regina, ma in ogni caso sono con i fidanzati e sorridono. Daniel è ringiovanito per l’occasione.