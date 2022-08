Grazie J.Lo: Jennifer Garner “è felice di sbarazzarsi del suo quarto figlio”, Ben Affleck

Jennifer Garner non ha mai smesso di supportare Ben Affleck. L’attrice ha sostenuto il suo ex marito per anni, nonostante la loro separazione nel 2017 dopo 12 anni di matrimonio. Ha condotto un intervento e lo ha portato in riabilitazione nell’agosto 2018 per il suo alcolismo, e lo ha persino portato in clinica.

Jennifer Garner era assente quando Jennifer Lopez ha detto di sì a Ben Affleck sabato scorso, ma ciò non significa che non ne fosse felice.

“Sono sicuro che è felice di sbarazzarsi del suo quarto figlio“, Raccontare Sesta pagina Una fonte conosce sia Ben Affleck che Jennifer Garner, riferendosi a tutto ciò che l’attrice ha fatto per il suo ex.

I loro figli – Violet, 16 anni Serafina13 e Samuel, 10 – erano tutti lì per vedere il loro papà dire “Lo voglioA Jennifer Lopez il mese scorso durante una festa in una cappella a Las Vegas il mese scorso.

Questa settimana, un’altra fonte ha detto a Page Six che mentre Ben Affleck non ha più una relazione con Jennifer Garner, l’ex che condivide tre figli sarà ancora imparentato. “Jin ha sempre gestito le cose allo stesso modo, non importa chi fosse Ben”. “Hanno figli insieme, quindi se va male è un problema suo.“.

“Jane è una mamma così straordinaria, è stata davvero la mamma di questi bambini ed è fantastico che non abbia più bisogno di avere un quarto figlio“.

L’attrice è cresciuta a Charleston e ha sposato Ben Affleck nel 2005, un anno dopo il divorzio dall’attore Scott. Foley.