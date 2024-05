Concerti di Taylor Swift: i fan di Rowan non vedono l’ora di assistere alle date parigine della pop star americana

I vostri figli o nipoti dovrebbero conoscerla, o magari avere i biglietti per vederla cantare nei prossimi giorni: La cantante americana Taylor Swift, 34 anni, si prepara a tenere sei concerti in Francia, di cui quattro a Parigi, da giovedì 9 maggio a domenica 12 maggio, all’Arena La Défense di Parigi.Questo fa parte del suo tour mondiale “The Eras Tour”. Date soprannominate dai fan di Taylor Swiftiesnon perdetelo, a Rouen: molti di loro hanno lottato per ottenere la sede del concerto questa settimana.

“Non riesco a immaginare che vedrò Taylor tre volte questa settimana“, sorride Leah. La 24enne di Rowan è una fan di Taylor Swift da molto tempo. Sono riuscito a procurarmi i biglietti per tre dei quattro concerti della star americana. “La ammiro davvero perché dà tutto per i suoi fan, scrive le sue canzoni, il che è ammirevole. Ha una forte personalità ed è riuscita a creare un’intera comunità di fan in tutto il mondo.“.

“Canta, suona strumenti musicali e scrive le sue canzoni“

Un’artista con un elenco pieno di successi: nel 2006, quando aveva solo 16 anni, Taylor Swift pubblicò il suo primo album, intitolato semplicemente Taylor Swift. Oggi ha pubblicato 11 album in totale. Scorso, Sezione dei poeti torturati (Circolo dei poeti torturati), uscito a metà aprile, ha superato il miliardo di ascolti su Spotify in meno di una settimana . Molti fan sperano che la star canti le canzoni di questo albumche non ha ancora cantato dal vivo.

La pop star ha anche sei tour mondiali al suo attivo e Oltre 500 premi musicali tra cui 14 Grammy Awards. Nel 2023 è stata nominata Persona dell’anno dalla rivista tempo. “Questi concerti sono eccezionali per i fan perché è quasi la prima volta che si esibisce in Francia, e con così tante date“, spiega Lea. Taylor Swift ha tenuto un concerto nel 2011 allo Zénith di Parigi, davanti a una sala non del tutto piena; è poi tornata solo per operazioni promozionali, e poi per un concerto speciale all’Olympia nel 2019.

Tra 70 e 160 euro per il biglietto di un concerto

Poi I fan della Seine-Maritime hanno fatto tutto il possibile per assicurarsi una preziosa sede per i concerti.. “Ero determinato a trovare posti! In effetti, c’era una lotteria e dovevi registrarti“, spiega Charlotte, 28 anni, altra fan del cantante.Per mettere tutte le probabilità a nostro favore, abbiamo registrato amici e parenti. È stato un po’ complicato ma ce l’ha fatta!“Non vede l’ora di vedere finalmente Taylor Swift sul palco:”Mi piace molto il suo album Folklore*, anche se generalmente non è l’album preferito dalla gente. Non vedo l’ora di ascoltare le sue canzoni dall’album Reputation, l’intero concerto sarà davvero fantastico.

“I suoi concerti sono un’esperienza unica. Certo il posto è caro, ma ne vale la pena: più di 3 ore di spettacolo, effetti speciali pazzeschi, canzoni di tanti suoi album, non vediamo l’ora di vederliLea esulta. A seconda della posizione, alcuni pagavano 70 euro a persona, 90 euro a buca e fino a 113 e 160 euro per le categorie superiori..

Molti Swifties accompagnano le loro auto a Parigi con altri fan. Yasmine andrà con suo marito:In un certo senso l’ho costretto a venire!“È molto impaziente al pensiero di incontrare finalmente il suo idolo:”Taylor mi aiuta a credere che tutto è possibile. Viene da una piccola cittadina rurale degli Stati Uniti, è una giovane ragazza che ha iniziato dal nulla e ora è una star globale… È così stimolante.“**Come molti fan, ho fatto… Braccialetti dell’amiciziaOppure i braccialetti dell’amicizia, un trend diventato globale. **”Tutto è iniziato con la canzone di Taylor, Sei da solo, ragazzo : In questa canzone ad un certo punto si dice che dovremmo creare braccialetti dell’amicizia, quindi i fan hanno iniziato a realizzarli acquistando fili e perline, poi li scambiamo alle feste, creano ricordi meravigliosi.“Yasmine spiega.

Probabilmente ci saranno persone in viaggio per raggiungere Parigi questo fine settimana: Flixbus, che offre soprattutto viaggi in autobus a Parigi, ha notato l'”effetto Taylor Swift”: Aumento delle prenotazioni legate ai concerti questo fine settimana, soprattutto per le linee che arrivano alla stazione degli autobus La Défense dalla Normandia (Rouen, Le Havre e Caen), ma anche dal nord e dal Belgio. Secondo Flixbus, tra i 7.000 e i 9.500 biglietti venduti questa settimana erano legati al concerto dell’artista americano.

Norman Thomas Pesquet, fan di Taylor Swift?

E poi forse lo è veloce Il normanno più famoso? L’astronauta della Marina della Senna Thomas Pesquet ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitterchiedendo se qualcuno l’ha fattoIl posto che non avrebbe usato per la festa“Di Taylor Swift da sabato – scherzosamente:”Certo che è un amico…“

