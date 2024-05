“Senza tabù”, l’Associazione dei Riformisti dei Paesi della Loira lancia una campagna per promuovere la salute sessuale tra i giovani

Promuovere la salute sessuale e Sensibilizzazione sui diritti di prevenzione. È questo l’obiettivo di una campagna di comunicazione che proseguirà per tutto il mese di maggio, coordinata dall’Agenzia sanitaria regionale dei Paesi della Loira e dal COREVIH (Comitato regionale di coordinamento per il controllo delle infezioni sessualmente trasmissibili e dell’HIV).

Alcuni modi per sottoporsi al test per l’HIV o le malattie sessualmente trasmissibili non lo sono Non è ancora abbastanza conosciutoQuesta campagna è anche l’occasione per i due templi di ricordarlo “senza tabù”, e di incoraggiare i giovani (e meno giovani) a farlo quanto prima: nella nostra regione, Il 57% delle diagnosi vengono effettuate in fase avanzata L’infezione da HIV, ad esempio.

Scherma di più

Nel Pays-de-la-Loire, due terzi delle persone che vivono con l’HIV hanno tra i 25 ei 49 anni. Secondo l’Ars sono attualmente monitorati 5.300 malati di Aids. Sebbene questo numero sia rimasto stabile nel corso degli anni, il dottor Benedict Bonnet, del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Universitario di Nantes, precisa: “Il rapporto cambia leggermente. Per quanto riguarda l’HIV, tra gli uomini francesi si registrano meno contagi attraverso relazioni omosessuali. Abbiamo più nuovi pazienti che hanno avuto infezioni eterosessuali“.

In termini di malattie sessualmente trasmissibili, come le malattie sessualmente trasmissibili come la clamidia, la sifilide o la gonorrea, il tasso di screening è In media 50 ogni 1000 abitanti. Quindi lo scopo della campagna è ricordare alle persone i diversi modi per sottoporsi al test. Alcuni metodi sono ancora sconosciuti:Possiamo andare anche adesso In vitro, senza prescrizione medicasenza appuntamento, e fai il test HIV. È inoltre possibile eseguire test automatici Si trova nelle farmacie“Il medico spiega.

Il 25% delle scuole non offre lezioni di educazione sessuale

Sebbene la prevenzione inizi fin da piccoli, soprattutto attraverso l’educazione sessuale a scuola, Materia che dovrebbe essere insegnata obbligatoriamente Nelle istituzioni il sistema segnala un vero e proprio fallimento: il 25% delle scuole della regione non lascia spazio a questa disciplina: “Questa è una percentuale molto alta.” Onora Benoît James, Capo di Stato Maggiore dell’Amministrazione Generale dell’ARS Pays de la Loire.

Questo non è l’unico numero che può sollevare interrogativi. Aggiungere : “Il tasso di gravidanze indesiderate rimane molto alto. Il nostro terzo delle gravidanze non è pianificato, e quindi indesiderabile, ciò porta regolarmente all’interruzione volontaria della gravidanza. Sei volte su dieci“Lui spiega.

Sensibilizzazione sulla violenza

Il lancio di questa campagna è anche un buon momento per fare il punto sul numero di atti di violenza sessuale e di genere registrati dall’Associazione Migrant Repatriation, così come su altre forme di discriminazione. Per quanto riguarda la violenza contro le donne, gli ultimi dati risalgono al 2021. Quasi 15.000 incidenti sono stati registrati in diverse associazioni della regione. Per l’anno 2022, SOS Omofobia ha ricevuto 1.506 testimonianze Attraverso vari canali di sostegno alle vittime.

Tutte le informazioni relative alla campagna Può essere trovato sul loro sito.