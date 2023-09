Escluso. Tutto comincia da qui: “Gli autori sono con me…” Julie Sassost (Anaïs) non è pronta a lasciare la serie

Julie Sassost interpreta Anaïs Grimbert nella serie Here It All Begins. Ha parlato esclusivamente del suo futuro in un’intervista a Télé Star lunedì 11 settembre 2023.

Dal 2020 interpreta Julie Sassost Il ruolo di Anaïs Grimbert In Questo è dove tutto comincia Su TF1. Il suo personaggio è attualmente al centro della trama dello spin-off di Il domani appartiene a noi. La giovane infatti si è recentemente avvicinata allo chef Tessier. Con buona ragione, il padre di Theo Tessier gli ha chiesto di aiutarlo Nascondi la tua disabilità Agli altri membri dell’Istituto Auguste Armand.

In un’intervista esclusiva con star della tv“, ha confidato Julie Sassost La reazione del suo personaggio Per scoprire il segreto. “È sotto shock. La sua relazione con lo chef Teyssier si è evoluta da quando aveva una relazione con Théo. Con la rivelazione di questo segreto che va protetto, lei cerca di capirlo e, soprattutto, di esserci per lui” Lei disse.

Julie Sassost è fiduciosa sul futuro del suo personaggio

Per diverse settimane, diversi attori hanno deciso fine Questo è dove tutto comincia. Questo è ad esempio il caso di Mikael Mitldstadt, Nicolas Anselmo, Thomas da Costa o, più recentemente, Paula Petrenko e Khaled Alloush. per quanto riguarda Questa ondata di partenzaJulie Sassost era una realista. Lei spiegò: “Siamo in una scuola e quindi, se vogliamo che resti credibile, ci sarà naturalmente un turnover.“.

Per quanto riguarda l’attrice, la partenza non ha ancora fatto notizia. In effetti, la traduttrice Anaïs Grimbert ha fatto proprio questo Alcuni segreti sul suo futuro. “Da parte mia, gli autori hanno scritto alcune cose molto interessanti da farmi interpretare. Ci stiamo pensando tutti un po’, ma io non ho ancora pensato davvero di partire.” Ha concluso. Rassicurare i tifosi Per una giovane donna, dovrebbe essere in grado di continuare a monitorare i suoi progressi nei prossimi mesi.

